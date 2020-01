Andy Reid a repoussé les limites de l’innovation offensive à un Super Bowl

Le football n’est pas un sport de sauts géants. Il n’y a, par règle, que de nombreuses façons de vous aligner sur un terrain de football, et même les plus grandes innovations sont de petits changements nuancés s’appuyant sur des décennies d’autres modifications. Les meilleurs esprits, comme Andy Reid et Bill Belichick, sont au football ce que Malcolm Gladwell a autrefois surnommé Steve Jobs: des tweakers, qui n’inventent pas beaucoup mais changent beaucoup. Reid a commencé comme baron du régime d’infraction de la côte ouest. Il a travaillé sous la légende de l’attaque de la côte ouest Mike Holmgren en tant qu’assistant avant de prendre l’infraction, qui reposait sur des itinéraires de passage courts et horizontaux, avec lui comme entraîneur-chef à Philadelphie. Reid a continué à construire progressivement l’infraction jusqu’à ce qu’elle comprenne, enfin, pratiquement tout. Le Fast and the Furious a commencé comme un film de course automobile assez basique en 2001, et en 2017, ses complots impliquaient des Russes avec des armes nucléaires. Reid a commencé sa carrière en tant que savant de la côte ouest qui a construit une infraction qui s’est intégrée à presque toutes les innovations du sport. Mais, dans la franchise Fast comme dans la carrière de Reid, les principaux ingrédients sont toujours là.

Il a construit un empire offensif à Kansas City, une brique à la fois. Pro Football Focus a une métrique de coaching play-by-play qui détermine les joueurs les plus précieux dans le sport — Reid n’est pas. 1 au cours des deux dernières années et se classe dans le top 10 de chaque année depuis 2014. L’histoire du football offensif concerne de petits changements presque imperceptibles dans les schémas qui un jour créeront quelque chose qui vous choquera et ira pour un touché de 70 yards. À cet égard, l’histoire du football offensif est également l’histoire d’Andy Reid.

Reid est entraîneur dans son deuxième Super Bowl dimanche contre les 49ers de San Francisco, 15 ans après avoir perdu contre les Patriots et Belichick lors de son dernier match contre les Eagles. Seule l’absence de 19 ans de Dick Vermeil entre les Super Bowls, qui a culminé avec la victoire des Rams en 1999, a été plus longue. Il y a des statistiques illimitées pour expliquer l’éclat offensif de Reid, mais très peu racontent l’histoire aussi succinctement que de faire se propager deux Super Bowls aussi loin l’un de l’autre. Il y a si longtemps que Troy Aikman et Joe Buck ont ​​appelé le dernier match. Ah, c’est vrai, ils font ça aussi.

Reid a 61 ans. Il était un joueur de ligne offensive BYU lorsque l’entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan est né, et il a mené les Eagles à trois matchs de championnat NFC avant que Shanahan ne devienne entraîneur dans la NFL. L’argument le plus clair que la géographie n’est pas le destin est que Jeff Fisher et Reid sont nés à Los Angeles la même année, 1958: l’un est devenu un phare de brillance offensive, et l’autre est devenu un désastre offensif rétrograde. L’innovation n’est pas une question d’âge, il s’agit d’être plus intelligent que le gars en face de vous. Reid l’est généralement. “Si vous êtes coincé dans le passé, c’est à ce moment-là que les défenses ont la possibilité de vous rattraper”, m’a expliqué mercredi le coordonnateur de l’offensive des chefs, Eric Bieniemy. Le fait que Reid soit devenu un symbole de l’innovation juvénile aux côtés de Shanahan témoigne du fonctionnement de son cerveau et de sa capacité à amener des joueurs – comme Patrick Mahomes et Travis Kelce – à contribuer au bon fonctionnement de l’innovation.

En 2013, je me suis assis avec Reid dans une salle ordinaire dans un bâtiment universitaire à St. Joseph, Missouri, où les chefs ont tenu leur camp d’entraînement. Il m’a dit que le match collégial avait cinq ans d’avance sur le match pro et que dans cinq ans, les infractions généralisées qui avaient complètement dominé le match collégial finiraient par dominer la NFL. Cinq ans plus tard, c’est arrivé. Les Eagles ont battu les Patriots dans ce que l’entraîneur de l’Oklahoma, Lincoln Riley, m’a dit qu’il ressemblait à un match des Big 12. Je raconte souvent cette histoire pour deux raisons: parce que c’est incroyable à quel point Reid était prémonitoire, et parce que cela explique parfaitement Reid. Non seulement il voit l’avenir, mais il contribue à le façonner. Reid a passé ces cinq années à emprunter généreusement à d’autres niveaux de football et a maintenant perfectionné la forme. En 2017, les jeux de diffusion qu’il a affrontés contre les Patriots ont été volés par les Patriots et une flopée d’autres équipes. Reid a volé une pièce la saison dernière dans l’État du Dakota du Nord. Le résultat? Les pièces «collégiales» sont rarement discutées. Les niveaux de football ont fusionné, un processus que Reid a aidé. Il n’y a plus de matchs de la NFL ou du collège, seulement des matchs de football.

“Il étudie comme aucun autre entraîneur que je n’ai jamais connu”, a déclaré l’entraîneur des receveurs des Chiefs, Greg Lewis. «Il étudie les jeux collégiaux, les jeux de lycée, les jeux CFL, les jeux européens. Il ira voir des trucs de 1910. Il sait tout. Il a un bel esprit. Il est capable de tout compartimenter puis de le faire ressortir au bon moment: «Oh, c’est quelque chose que j’ai vu sur un film d’il y a 70 ans.» »Puis vient la partie la plus importante:« Il est capable de le dire en termes que tout le monde comprend, et c’est spécial. ”

“Certains des trucs que nous faisions en 2003 ou 2004, nous les avons toujours, nous les avons mélangés avec les trucs du collège. Il est si ouvert à l’adaptation et à l’ajustement des nuances de l’infraction. Il n’a jamais été coincé sur ce qu’il a fait auparavant », a déclaré Lewis.

Cette saison, les Chiefs ont marqué le deuxième plus grand nombre de points par entraînement dans la NFL, derrière Baltimore. Ils ont marqué sur près de la moitié de leurs possessions, également derrière seulement Baltimore. Ils ont affronté les troisièmes moins de troisièmes revers de la ligue, signe d’une bonne attaque, et ont quand même mené la ligue en taux de conversion de troisièmes. Peu d’équipes maîtrisent mieux les options de run-pass. Seul Drew Brees voit plus de récepteurs ouverts au-delà du premier marqueur:

Pourcentage le plus élevé de lancers au niveau du premier marqueur vers le bas ou au-delà où le récepteur prévu était ouvert:

Drew Brees 76,8%

Patrick Mahomes 74,6

Teddy Bridgewater 74.1

Matt Ryan 74,0

Jimmy Garoppolo 73.3

Derek Carr 72.7

Ryan Tannehill 71.4

Lamar Jackson 71.3

– Steve Palazzolo (@PFF_Steve) 18 janvier 2020

L’offensive des Chiefs fonctionne si bien parce qu’elle associe un entraîneur qui sait donner tous les avantages à un quart-arrière qui est si bon qu’il n’en a même pas besoin. Si vous en avez un ou l’autre, vous pouvez être une grande offense. Si vous avez les deux, vous êtes injuste. Reid a joué un petit rôle dans presque toutes les innovations offensives au cours des deux dernières décennies. Il a engagé Chris Ault, seigneur de l’infraction au pistolet et ancien entraîneur du Nevada, comme consultant pour lui enseigner l’infraction en 2013. À cette époque, les Chiefs ont dirigé le pistolet avec Alex Smith, et les 49ers l’ont utilisé à la perfection avec Colin Kaepernick. Six ans plus tard, les Ravens, avec l’ancien coordinateur des 49ers Greg Roman dans la même position, ont lâché le pistolet avec Lamar Jackson, le MVP présumé de cette saison. Encore une fois, Reid a vu l’avenir. Parfois, cela peut être un peu trop tôt. L’ancien cadre des Eagles, Joe Banner, m’a dit une fois que lorsque l’équipe avait signé Michael Vick en 2009, Reid avait prévu de diffuser. Cela a fini par être un peu tôt pour la version complète de la diffusion. Reid a quand même transformé Vick en candidat MVP avec le bras et les jambes de Vick, mais cela n’a pas déclenché une révolution.

La ligne directrice dans tout cela est que Reid est ouvert à tout. Joe Bleymaier, le coordinateur du jeu de passes des Chiefs et l’entraîneur adjoint des quarts, m’a dit que Reid voulait choisir le cerveau de tout le monde pour voir ce qui est possible sur un concept donné. Il va jouer, a déclaré Bleymaier, et commencer à envisager des changements petits mais cruciaux. “S’il voit une pièce, il court indéfiniment dans un sens, puis la voit implémentée d’une autre manière. [on another team], il veut savoir jusqu’où il peut aller. Il veut repousser les limites et demander: «Quelle est la limite de ce concept?» Il n’y a pas de règles. »Il a ajouté que cela pourrait signifier quelque chose dans le jeu: combien de récepteurs se trouvent de quel côté du terrain ou comment la ligne offensive est empilé. Tout petit changement pourrait considérablement déplacer les chances en faveur de l’infraction, et Reid veut explorer tous les possibles.

En 2018, Belichick a déclaré que Reid a «au fil du temps, été en mesure de modifier certains des principes traditionnels de la côte ouest de Coach [Paul] Brown à Coach [Bill] Walsh au Coach Holmgren et ainsi de suite pour s’adapter à son personnel et aux nouvelles idées de schémas qu’il a incorporées. Ainsi, l’attaque de la côte ouest est toujours construite autour de la vitesse, de l’espace et de l’équilibre – jeux de rattrapage et de course, yards après capture, équilibre entre le jeu de course et le jeu de passe, et amener le ballon aux joueurs habiles afin qu’ils puissent faire des yards avec. ”

Cela a été reflété par l’actuel assistant défensif des Chiefs Brendan Daly, un ancien assistant des Patriots, qui a dit qu’il était très impressionné par la capacité de Reid à construire à partir de l’offensive de la côte ouest. «À un moment donné, je pensais à l’entraîneur Reid comme l’un des entraîneurs offensifs à mains nues. Il a été fascinant de le voir, au fil des ans, à mesure que les infractions changent, que les joueurs changent. En compétition contre lui au fil des ans, j’ai été tellement impressionné par son incroyable ouverture d’esprit envers les nouveaux concepts », m’a dit Daly mercredi. «Aux nouvelles idées. Formations, pièces de théâtre – sa capacité à incorporer tant de nouvelles choses dans son attaque mais en gardant les mêmes caractéristiques qu’il a eu toute sa carrière. “

Cela comprend une maîtrise de niveau supérieur de la passe profonde, qui est devenue au premier plan depuis que Mahomes est devenu le roi du sport de passe profonde en 2018.

“[Reid] n’arrête jamais d’apprendre. Il continue de repousser les limites de ce avec quoi nous pouvons nous en sortir, et il permet également aux joueurs et aux entraîneurs d’y apporter leur propre touche », a déclaré l’entraîneur des quarts Mike Kafka. “Si cela a du sens pour nous et est sain, nous le ferons. Il a un esprit ouvert sur ce genre de choses. »Kafka explique que Reid est flexible dans son attaque pour permettre aux joueurs la liberté. Il utilise l’exemple de l’étoile serrée de l’équipe. «Kelce comprend l’espace et les espaces ouverts dans la défense et a une grande capacité à le trouver. Un itinéraire peut être établi d’une certaine manière, et Kelce comprendra comment le rendre différent à cause de cela. C’est fluide et Andy a un esprit ouvert à propos de ces choses. “Bien sûr que oui.

