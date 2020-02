Andy Reid est toujours l’entraîneur le plus citable de la NFL

Andy Reid a remporté son tout premier Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef lorsque ses chefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco. Reid, qui est entraîneur-chef depuis 1999, est entré dans le match au Hard Rock Stadium de Miami en tant qu’entraîneur-chef le plus victorieux de la NFL sans trophée Lombardi. Une victoire dans le Super Bowl 54 a complété son impressionnant héritage d’entraîneur.

Reid est connu pour son innovation en attaque, plus récemment avec Patrick Mahomes et l’infraction de grande puissance des Chiefs. Mais à part les styles de coaching, l’homme surnommé «Big Red» est également connu pour sa grande personnalité.

Avec cela vient beaucoup de grandes citations de lui au fil des ans. Ce ne sont que quelques-uns de ses plus grands succès.

Rei a offert beaucoup de sagesse perspicace au cours de ses années de coaching.

Reid est l’un des entraîneurs les plus anciens et les plus respectés de la NFL. Il a commencé sa carrière d’entraîneur-chef avec les Eagles de Philadelphie en 1999. Il a ensuite été embauché par les Chiefs en 2013 après que les Eagles aient quitté Reid après la saison 2012.

Après sa première saison à Kansas City, il a donné quelques conseils aux futurs entraîneurs.

“Le respect des gens est une partie importante de la vie, que ce soit la personne qui fait des travaux de conciergerie ou la personne au-dessus de vous”, a déclaré Reid, via l’Associated Press. “Peu importe qui vous êtes, je vais vous respecter.”

Il a également exprimé ce sentiment à d’autres moments, y compris après la victoire du Super Bowl:

Andy Reid à propos de la réflexion sur les 30 dernières années: «Je vais vous dire que c’est génial. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement installé … nous savons tous que ce n’est pas un one-man show. Il faut une équipe ensemble. Pas seulement les joueurs, pas seulement les entraîneurs. Tout le monde.”

Et pour ceux qui pourraient vieillir et qui devraient être composés dans de grands moments – comme Reid, 61 ans -, il avait un message d’intérêt public sur la santé cardiaque:

“Mon cœur bat la chamade. Je vieillis, je ne peux pas le laisser courir trop vite. »Andy Reid avec la citation de la nuit!

Il est toujours prêt avec un super doublure aussi.

Le matin après avoir remporté le Super Bowl, on a demandé à Reid s’il dormait avec le trophée Lombardi. Il a répondu par un cri à sa femme, ce qui aurait probablement été beaucoup plus effrayant si quelqu’un d’autre que Reid l’avait dit:

Reid: “Je n’ai pas passé la nuit avec le trophée. Je l’ai passé avec ma femme trophée.”

Reid et sa femme, Tammy, sont mariés depuis 38 ans. Buts!

Il a également eu quelques bonnes blagues sur le football. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu’est un concours de tiddlywink, mais ce n’est apparemment pas quelque chose que vous voulez faire pendant un match de football:

La citation d’Andy Reid du jour, dans n’importe quel contexte: “Nous ne sommes pas dans un concours de petit clin d’œil. Il y a une certaine pression qui vient avec le sport.”

Comme Reid et les autres entraîneurs en chef le savent, tous les matchs ne seront pas parfaits. Après que Kansas City ait remporté un match bâclé contre les Lions de Détroit lors de la semaine 4 de la saison 2019, Reid a déclaré que «toutes les peintures de Mozart n’étaient pas parfaites» parce que, bien sûr?

Cette autre citation de football de lui sur une position en quatre points n’a vraiment pas besoin de commentaire:

Andy Reid a demandé ce matin un contexte sans contexte préféré:

“Vous ne sortez pas de l’utérus dans une position en quatre points. Eh bien, vous le faites en quelque sorte. Mais vous n’y restez pas très longtemps.”

Btw, c’était aussi la deuxième fois qu’il disait utérus au petit déjeuner des entraîneurs.

Il s’est également comparé une fois défavorablement à Von Miller:

Andy Reid sur l’athlétisme de @ VonMiller: “Il peut supporter de ramper plus vite que je ne peux courir.”

J’aimerais voir cette course se dérouler dans la vraie vie, juste pour être sûr que c’est correct.

L’homme aime vraiment ses cheeseburgers, et parle de cet amour BEAUCOUP.

Après la victoire des Chiefs au Super Bowl, Reid s’est dit prêt à “obtenir le plus gros cheeseburger que vous ayez jamais vu … pourrait être un double”.

Il a développé ses projets de cheeseburger à son presseur d’après-match, ajoutant qu’il allait en obtenir un avec du fromage supplémentaire:

Suivre les grandes victoires avec des cheeseburgers est un peu le truc de Reid. C’est ainsi qu’il a célébré la victoire des Chiefs AFC Championship face aux Tennessee Titans:

“J’ai eu un cheeseburger et je me suis couché.”

– (Classique) Andy Reid sur la façon dont il a célébré la nuit dernière.

Il n’a pas seulement envie de hamburgers après les matchs – il les veut aussi avant les matchs:

Reid sait exactement comment il aime ses hamburgers. Via Arrowhead Pride, à partir de 2015:

“Je l’aime moyen”, a déclaré Reid sur 610 Sports (24 minutes ici). “C’est difficile, je veux dire, vous devez exécuter cette chose dans le bon sens. Vous devez l’amener là où il est parfait et juteux lorsque vous le coupez ouvert mais pas cru. Ensuite, une belle tranche de bon oignon Vidalia frais dessus. De la mayonnaise et du ketchup. Un peu de moutarde mais pas trop. Cornichons, laitue et tomate et je suis prêt à rouler. Le chignon devient très important. Pour mettre tout cela ensemble et le rendre parfait, il faut du temps. C’est là que ça entre en jeu. Vous vous entraînez, vous arrivez bien et puis quand vous mordez dedans bébé, c’est de l’extase juste là, donc c’est comme un bon jeu. “

En parlant de nourriture, Reid parle souvent de son amour pour diverses cuisines.

Au cours de la semaine précédant le Super Bowl 54, Reid a comparé le fait d’avoir ses neuf petits-enfants pour … l’attendre … du porc aigre-doux:

«Ces neuf petits-enfants sont géniaux. Ils vous font sentir jeune, et en même temps, ils vous font sentir vieux. C’est un peu comme du porc aigre-doux. ”

Vous voyez un motif ici? Reid est un grand gars de la viande rouge, et en tant que personne qui mange probablement plus de viande rouge régulièrement qu’un humain, j’apprécie vraiment cela pour lui.

Sur une note connexe, sachez que Reid a apparemment commandé une fois trois steaks en une seule séance. En 2017, cinq ans après l’entraînement de Reid à Philadelphie, le propriétaire des Eagles, Jeffrey Lurie, a déclaré que Reid l’avait fait la première fois que les deux s’étaient rencontrés au dîner:

Lurie dit que la première fois qu’il est allé dîner avec Andy Reid, Reid a commandé 3 steaks à la fois #Eagles

Rich Furino, vice-président régional du steakhouse de Del Frisco, a étonnamment confirmé l’histoire à NBC Philadelphie:

“Fondamentalement, lorsque le serveur arrive et donne leur épilation, ils décrivent les différentes coupes de viande, les profils de saveurs et les textures, il les a décrits à Andy et a dit:” Aimeriez-vous le ribeye, la bande de New York ou le filet mignon? ”, a déclaré Furino lors d’une apparition à la radio. “Et Andy a dit:” Oui. “Comme oui aux trois. C’est comme ça que ça a commencé. Ils ont mis les trois devant lui. Il en a déposé environ 90%. »

Reid est officiellement mon héros après avoir lu cette histoire. Quant au côté de l’entraîneur-chef de l’histoire, il affirme qu’il ne se souvient pas de l’avoir fait, mais qu’il en prendra quand même le mérite:

“C’est ce qu’il a dit? Il est trop drôle », a déclaré Reid lors d’un podcast avec Adam Schefter. «Eh bien, j’aurais pu. C’était peut-être pour Joe, Jeffrey et Andy. À part ça, je ne me souviens pas avoir commandé trois steaks. Je vais m’en attribuer le mérite. “

Des années auparavant, il avait préparé un steak de 40 onces en 19 minutes lorsque lui et l’analyste actuel du NFL Network, Steve Mariucci, étaient des assistants des Packers de Green Bay.

“Lorsque nous étions logés ensemble à Green Bay, nos femmes n’étaient pas encore déplacées là-bas, alors nous sortions manger tous les soirs”, a déclaré Mariucci lors du spectacle Rich Eisen en 2015. “Nous sommes allés à cet endroit, ce Prime Quarters, un steak, et si vous pouviez manger un steak de 40 onces et la salade, du pain à l’ail et d’autres choses autour – si vous pouviez le manger moins d’une heure, vous obtenez votre prochain repas gratuit, et vous obtenez votre photo sur le mur avec un gros bavoir, et ce chapeau de boulanger ou quoi que ce soit. Andy a terminé son repas en 19 minutes, et j’ai fini le mien en 30 et nous sommes toujours sur le mur là-bas dans ce restaurant. »

Étonnamment, cette photo existe sur Twitter:

Mais il ne se contente pas de manger ou de parler de viande rouge exclusivement.

Avant sa saison gagnante du Super Bowl 2019 avec les Chiefs, le plus grand accomplissement de Reid pendant l’intersaison était de manger du chili relleno, qui est un plat mexicain:

On a demandé à Andy Reid s’il avait fait quelque chose d’amusant ou d’exotique cet intersaison: «J’ai attaqué un couple de rellenos du Chili.»

En 2013, alors que Peyton Manning était encore dans la ligue, Reid a comparé ce que Manning peut faire dans le football avec ce que Reid peut faire au buffet.

“Je vous dirais qu’il est talentueux. Il y a du talent. Vous et moi pourrions le faire lors d’un buffet, mais il le fait sur le terrain de football, et il y a une certaine capacité athlétique qui s’y déroule. “

Pareil, Andy. Même.

La façon dont il mange les barres Snickers est particulièrement innovante, tout comme ses régimes:

Plus Andy Reid étant Andy Reid: «C’est comme un bar Snickers dans le congélateur, non? Je veux dire, c’est précieux. #Chiefs #NFL

Qui ne veut pas essayer ça maintenant?

Il est vraiment difficile de ne pas aimer un entraîneur qui peut lancer des monoplaces comme ceux-ci. Il ne va nulle part, pas plus que les chefs, alors attendez-vous à l’avenir à Andy Reid.