Andy Reid remporte enfin un championnat

En fin de compte – cette fin, au moins, celle dont tout le monde se souviendra maintenant – Andy Reid n’a pas eu à prendre de décision quant au moment d’appeler le temps d’arrêt. Son quart-arrière n’a pas vomi ou pas vomi dans le groupe. Rien ne s’est décomposé.

Reid a gardé le même regard légèrement déconcerté, légèrement perturbé sur le visage moustachu qu’il frotte entre son bord de chapeau et son col de manteau, même si ses chefs de Kansas City se sont retirés pour une victoire de 31-20 au Super Bowl LIV. Il agrippa cette carte à jouer, comme il le fait toujours. Rien de lui ne disait rien. Comme d’habitude. Il en avait été ainsi pendant la plupart des 22 saisons en tant qu’entraîneur-chef de la NFL.

Cela ressemblait toujours à ce qu’il avait toujours, exactement comme Andy Reid le voudrait, jusqu’au moment où la gatorade orange l’a frappé et il s’est retourné et a crié, libérant des années de frustration refoulée, vaincant les doutes causés par la perte de Super Bowl XXXIX, mettant de côté toute idée déjà ridicule qu’il n’est pas l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la NFL.

“Big Red” a eu du mal à trouver des mots pour décrire ses sentiments alors que les confettis le submergeaient lui et son équipe. Il semblait ne pas entendre la question qu’un Fox lui avait posée, puis a répondu avec un bref cliché et a laissé Patrick Mahomes intervenir.

Ce n’est pas comme si les entraîneurs de football, dans l’ensemble, étaient très connaissables. Ils s’efforcent de ne jamais dire grand-chose. Ils sont souvent sévères et sérieux, parfois comiques (en vous regardant, les conférences de presse de Bill Belichick.) Tout cela est probablement le produit de devoir diriger une cinquantaine d’athlètes d’élite pratiquant un sport brutal et exigeant.

Mais Reid a été plus une énigme que la plupart. Le fan moyen de la NFL est peut-être venu dimanche en pensant qu’il était un bon mais pas un excellent entraîneur qui était grand et portait des maillots hawaïens et qui apparaissait dans deux vidéos drôles:

Reid a connu un succès si constant (sauf dans les grands matchs) qu’il s’est en quelque sorte évanoui dans le fond d’une ligue où les jeunes génies ont tendance à faire les gros titres. Quand il est entré dans la conversation nationale, c’était trop souvent parce qu’il était depuis longtemps devenu l’avatar d’une mauvaise gestion de l’horloge (et c’était exagéré, comme les choses ont tendance à l’être.)

Avant de rejoindre les Chiefs, Reid a été entraîneur à Philadelphie pendant 14 saisons, se faisant plaisir aux fans en orchestrant un demi-tour lors de sa deuxième année, puis en menant l’équipe à quatre finales NFC East en première place, perdant en trois matchs de championnat NFC avant d’atteindre le Super Bowl et perdre contre les Patriots. Les Eagles ont ensuite pris la quatrième place autour d’un autre titre de division et les fans de Philly, désireux de plus qu’un entraîneur efficace et régulier, ont commencé à se lasser de Reid. Il n’a pas été retenu après la saison 2012 – les Eagles n’avaient tout simplement pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois pendant le mandat de Reid – et la ville a expiré.

Reid était alors, et reste maintenant, souvent terne. Ses joueurs et amis disent qu’il plaisante hors du terrain et a une myriade d’intérêts, mais il l’a rarement montré. Il n’était pas non plus susceptible de crier ou de grogner. Il marmonnerait à travers les mises à jour sur les blessures, puis il laisserait tomber ce qui est devenu sa ligne de signature quand il était temps pour les journalistes de poser des questions: “Le temps est à vous.”

C’était Reid: efficace et indifférent à l’ostentation. Ce qui peut être grinçant lorsque l’équipe ne gagne pas.

Les Eagles, cependant, ont envoyé ce tweet parfait après le match:

Les joueurs semblent adorer Reid. Selon la plupart des comptes, c’est un travailleur extrêmement dur qui est honnête avec eux. C’est ce que veulent les joueurs. Il est considéré comme un entraîneur de joueurs – il veut qu’ils montrent leur personnalité, il n’y a pas de façon primordiale pour les Eagles ou les Chiefs – qui fait passer son message quand il en a besoin.

En pensant à Reid cette semaine – et je l’ai fait beaucoup, parce que j’ai grandi en tant que fan des Eagles – je me suis demandé comment tout cela se sent vraiment pour lui. Nous lui avons constamment assigné un certain désir de validation qui peut ou non entrer dans son esprit lorsqu’il a le temps de trouver tout ce qui doit être élaboré.

J’ai toujours supposé que Reid avait à la fois une perspective éclairée sur la place du football dans la vie et un désir aigu de gagner le plus grand match qui soit. Je sais que cela n’a aucun sens, mais c’est la seule façon dont j’ai pu gérer la tragédie qui a ravagé Reid au cours de ses derniers mois à Philadelphie: son fils aîné Garrett, est décédé d’une surdose au camp d’entraînement des Eagles en 2012. Garrett et un autre frère , Britt, avait déjà purgé une peine de prison pour drogue. Britt est maintenant entraîneur au sein du personnel des Chiefs. Maintenant, je ne peux pas m’empêcher d’imaginer un moment tranquille, peut-être ce soir ou dans les prochains jours, où ces deux-là peuvent voler loin pour réfléchir à tout ce qu’ils ont vécu.

La semaine dernière, à Philadelphie, on s’est demandé si les fans des Eagles devraient se réjouir que Reid remporte un Super Bowl. Il n’y avait qu’une seule réponse sérieuse à cette question. Reid méritait de remporter un trophée Lombardi autant que n’importe qui et le football est souvent un sport où cela n’a pas d’importance.

C’est probablement pourquoi Reid, à son moment de triomphe, n’a pas soudainement trouvé ses mots. Il n’y a eu ni discours ni proclamations épiques. Ce qui lui a semblé le plus intéressé, ce que les caméras ont capté ici et là, et les journalistes sur la scène décrite, était de donner des câlins à l’ours. Parce qu’avec ceux-là, le message ne pouvait pas être plus clair.

