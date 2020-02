Andy Reid veut célébrer la victoire du Super Bowl avec un cheeseburger

Andy Reid avait déjà solidifié son statut comme l’un des entraîneurs les meilleurs et les plus influents de l’histoire de la NFL avant le Super Bowl 54, mais après que les Chiefs soient revenus par derrière au quatrième trimestre pour étourdir les 49ers, Reid a finalement remporté le trophée de championnat qui lui avait échappé. depuis si longtemps. Après 21 saisons comme entraîneur-chef de la NFL, Reid est maintenant un champion du Super Bowl – et il a hâte de célébrer avec un cheeseburger massif.

Reid a rejoint NFL Network après le match et a dit qu’il voulait célébrer en obtenant «le plus grand cheeseburger que vous ayez jamais vu…. pourrait être un double. “

Reid a précisé plus tard lors de sa conférence de presse avec les médias qu’il prévoyait également d’ajouter du fromage supplémentaire.

Deviens fou, entraîneur. Faites-en un triple. Obtenez du bacon dans le mélange. Tu l’as mérité.

