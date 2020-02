Andy Robertson admet qu’il “ a peut-être dépassé la limite ” lors d’un affrontement avec Lionel Messi lors de la célèbre victoire de Liverpool en Ligue des champions contre Barcelone

La star de Liverpool, Andy Robertson, admet qu’il regrette ses actions lorsqu’il s’est affronté à Lionel Messi lors de la Ligue des champions la saison dernière.

Robertson a été pris en photo en poussant la star de Barcelone dans la tête lors du match retour de leur demi-finale à Anfield suite à un tacle de Fabinho.

. – .

Andy Robertson a aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions la saison dernière

L’incident est survenu lors du remarquable retour de Liverpool pour atteindre la finale de la compétition.

Après un déficit de 3-0 lors du match aller au camp de Nou, les Reds ont gagné 4-0 à Anfield dans une lutte enflammée.

Robertson a déclaré qu’il n’avait que du respect pour Messi et a expliqué pourquoi il avait peut-être franchi la ligne d’arrivée.

Tony Cascarino dit “ Anfield est une histoire différente ” et donne des conseils à Liverpool pour le retour au match retour contre l’Atletico Madrid

“Quand je repense aux choses, je ne regrette vraiment rien parce que j’ai l’impression que tout est une expérience qui fait de vous ce que vous êtes”, a déclaré l’arrière gauche de 25 ans au Daily Mail. «Mais je repense à ce moment avec Messi comme un regret. Je n’aime pas le voir. Quand je l’ai vu après, j’ai été vidé.

«Nous avions tous l’attitude ce jour-là que rien ne nous empêchait d’arriver à cette finale et nous avons créé cette atmosphère autour du stade – Fabinho et moi le suivions et il y avait un enchevêtrement de jambes et nous étions sur le sol. Faire ça au plus grand joueur qui ait jamais joué…

“Je n’ai que du respect pour lui et Barcelone, mais nous sommes entrés dans ce match avec l’attitude que nous étions à 3-0, nous avions besoin d’un miracle, nous avions besoin de quelque chose de spécial et si cette petite chose empêchait le meilleur joueur du monde de jouer à son plus haut potentiel…

mise à jour

L’attaquant de l’Ajax signe un contrat de cinq ans avec Chelsea avant le déménagement de l’été

ce que nous avons aimé

Le pouvoir de frappe de Fury contre Wilder, le retour de Gomes et la célébration de Jimenez

sous-performant

Mark Halsey dit que les erreurs VAR «ne devraient pas se produire» et propose une solution

révélé

Le patron de Man United fait l’éloge d’un joueur qui a fait un “ travail supplémentaire ” pour s’améliorer

la course continue

Aubameyang marque deux fois alors qu’Arsenal bat Everton aux Emirates

INCROYABLE

Le patron de Tottenham, Mourinho, choisit un “ joueur fantastique ” après la défaite de Chelsea

cible

Liverpool “ entre dans la course ” pour signer Wonderkid recherché par Manchester United

clinique

La chaude Jota atteint le premier semestre alors que les loups passent devant les malheureux Canaries

«Mais je le regrette. Ce n’est pas moi en tant que personne. Ce n’est pas ma personnalité. Mais cette nuit-là, il s’est passé beaucoup de choses dont vous ne vous souvenez pas vraiment. Il n’y avait aucun processus de réflexion derrière cela.

«Nous étions prêts pour le match. Les fans rugissaient et vous vous y retrouvez. Tu es un être humain.

«Nous avions une fiche de 3-0 en demi-finale de la Ligue des champions, ce que nous voulions corriger dès la saison précédente. C’était la cabine d’essayage la plus bruyante dans laquelle j’étais avant le match. On pouvait voir la concentration et la détermination en chacun de nous et peut-être que j’ai dépassé la limite. »

.