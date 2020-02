Andy Robertson lance un avertissement à l’Atletico Madrid sur les célébrations prématurées et frappe à des tactiques cyniques après la défaite de Liverpool

Andy Robertson tenait à rappeler à l’Atletico Madrid que son match nul en huitièmes de finale de la Ligue des champions était loin d’être terminé après la défaite 1-0 de Liverpool au match aller mardi soir.

Saul Niguez a marqué le seul but du match alors que les Reds étaient frustrés au Wanda Metropolitano et sont partis sans but à l’extérieur.

. OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Robertson a estimé que les célébrations de l’Atletico étaient prématurées

Cela a déclenché des scènes folles au coup de sifflet final alors que les hommes de Diego Simeone ont célébré un résultat fantastique, mais Robertson a averti Atleti que ce n’était en fait que la mi-temps.

“Ils ont célébré comme s’ils avaient remporté l’égalité après le match, alors voyons”, a déclaré l’international écossais à BT Sport.

«Nous avons quelques semaines et les affaires de Premier League à gérer. Ils reviennent à Anfield, nous savons que nos fans seront là, nous savons que nous serons là, c’est à eux d’être là. »

Altetico a livré l’une de ses performances de marque, pleine de discipline défensive, d’organisation tactique et parfois de sales tours.

La starlette de Liverpool Trent Alexander-Arnold est un futur vainqueur du Ballon d’Or, déclare Ray Parlour

“Ils peuvent commencer à tomber et essayer de se mettre sous la peau comme ils l’ont fait”, a ajouté Robertson.

«Je pense que nous avons bien géré la situation, car ils sont tombés assez facilement, nous nous en sommes sortis.

“Nous avons réalisé une performance décente ce soir, mais nous savons que nous pouvons être meilleurs et, heureusement, nous avons un match retour pour y remédier.”

Diego Simeone a rendu hommage à l’attitude de son joueur et à l’atmosphère créée par les fans.

Un mur de feu a salué l’arrivée de l’équipe au stade et le manager a déclaré que son équipe avait commencé à gagner à partir de là.

«Nous avons vu des joueurs qui ont cru. Nous avons vu le beau côté du football. La foule et le côté n’étaient qu’un bloc », a-t-il dit.

«Gagner fait gagner. La meilleure façon de se sentir fort est de gagner et c’est ce que nous voulons faire. Ce fut une victoire très importante pour le club ce soir.

«Depuis huit ans que je suis ici, je n’ai pas vu la foule comme ça pendant tout le match. C’était vraiment émouvant.

“Ce n’est pas la meilleure nuit de tous les temps car nous n’avons pas remporté de trophée mais il y a des nuits que vous n’oublierez pas.

«La meilleure équipe du monde est venue ici et nous les avons battus. Mais ce n’est qu’un match de moins, un à jouer. Liverpool a eu ses chances.

“Ils étaient dangereux, ils ont de bons joueurs partout sur le terrain.”

Liverpool accueille l’Atletcio à Anfield le 11 mars alors que les deux parties poursuivent leur combat pour une place en quart de finale de la Ligue des champions.

.