Andy Ruiz Jr se dit «prêt» à affronter Tyson Fury alors qu’il partage des clips d’entraînement

Andy Ruiz Jr insiste sur le fait qu’il est «prêt» à affronter Tyson Fury.

Le boxeur américano-mexicain n’a pas combattu depuis sa défaite contre Anthony Joshua en Arabie saoudite en décembre.

Andy Ruiz Jr (à gauche) a une victoire et une défaite contre Anthony Joshua

Pendant ce temps, Fury a éliminé Deontay Wilder lors d’un match revanche palpitant à Las Vegas le mois dernier.

Et Ruiz Jr a jeté son nom dans le chapeau pour affronter Fury ensuite.

Il a déclaré à PBC Fox: «Je pense que Tyson Fury a fait un travail formidable. Il a fait tout ce qu’il avait et ses capacités, sa longue portée et tout ça et c’est l’homme en ce moment.

“J’ai eu des flashbacks à mon combat [with Joshua] le 1er juin. C’était un peu similaire, c’était aussi dans la même manche donc c’était assez fou mais bon pour Tyson Fury.

«Je pense que Tyson Fury a fait ce qu’il avait à faire, il a respecté le plan de match. Je suis presque sûr qu’il pourrait le refaire et je pourrais le faire aussi. S’ils me choisissent, je suis là et je suis prêt. “

Tyson Fury a dominé Deontay Wilder le week-end dernier

Ruiz Jr admet qu’il pensait que Wilder allait battre Fury.

Il a ajouté: «Il [Fury] fait [use his height advantage] et après ce coup à l’oreille, il ne s’en est jamais remis.

“Le sien [Wilder] les jambes étaient faibles, elles étaient bancales, même les autres coups qu’il tentait de lancer, et ils n’avaient pas beaucoup de puissance, donc je pense que Tyson Fury a fait un travail formidable.

«J’ai été vraiment choqué parce que je pensais que Deontay Wilder allait gagner. Je veux juste aussi une photo avec Tyson Fury. »

Samedi, Ruiz Jr a mis en ligne un extrait de son entraînement dans un gymnase avec la légende: «Bonjour Instagram, passons à ces ceintures. #Pas de jours de congés.”

