Andy Ruiz travaillera avec l’entraîneur de Canelo; est ce qui nous convient

Andy Ruiz, l’ancien champion du monde des poids lourds qui a enthousiasmé le Mexique, reviendra à la boxe grosse. Ce fut d’abord une surprise quand il devint le premier monarque mexicain de la division, ce qui provoqua une vague d’écrasement dans ce pays; sentiment éphémère, car dans le match revanche, il a perdu d’une manière écrasante.

Le père du combattant mexicain né en Californie, Don Andrés Ruiz, qui est également son représentant, a averti qu’Andy reviendra sur le ring et le fera avec l’entraîneur le plus titré du moment, Eddy Reynoso, responsable de la carrière de Saúl Canelo Álvarez.

Nous avons parlé à Eddy et c’est lui qui nous convient pour rentrer comme nous voulons, assure Don Andrés; “Parce qu’il reviendra dans l’élite avec l’entraîneur le plus titré du moment et qui l’a démontré avec Canelo.”

Andy – explique son père – était à la recherche d’un entraîneur d’élite et dont le succès sur le ring était une évidence. L’équipe d’Eddy Reynoso s’agrandit et a recruté des figures montantes de la boxe américaine.

Nous avons besoin d’un entraîneur coriace comme celui d’Alvarez, explique Don Andrés; Eddy ne se laisse pas dominer par ses combattants, il a le caractère pour les manier et c’est un bon stratège, tout cela va aider mon fils à reprendre sa carrière.

Andy est venu au championnat sous la direction de Manny Robles et a étonné le monde. Un jeune homme en surpoids a démoli le champion d’athlétisme Anthony Joshua; la revanche a été un terrible réveil d’un rêve avec la boxe britannique un Andy hors de forme et sans condition.

La chimie a été perdue avec Manny Robles et un changement était nécessaire. La vérité est qu’Andy était étourdi par la célébrité et était trop indiscipliné et avec de nombreuses distractions. C’est un jeune homme qui sort facilement de la concentration, tout le monde voulait être avec lui et finalement ça lui a coûté cher, raconte Don Andrés

Après ce sévère revers, Andy a cherché à reprendre sa carrière sans perdre l’élan qui lui a valu d’être un champion éphémère. La projection et la célébrité de Reynoso avec Canelo peuvent l’aider à revenir en gros plan.

Pour l’instant, Andy est isolé, explique Don Andrés; Il a acheté une maison dans les montagnes de Californie et peut courir et faire de l’exercice en toute sécurité en cette période de pandémie. Il est loin des distractions et est très motivé pour revenir.

Parmi les rivaux qui étudient, le retour sera probablement contre un autre boxeur né au Mexique, Chris Arreola.

Arreola s’est battu avec de bons boxeurs, reconnaît Don Andrés; Il a été un challenger du championnat et cela lui a donné beaucoup d’expérience, je pense qu’un combat entre deux Mexicains de poids serait très attractif pour revenir à la boxe.

Ce ne serait que la première étape du blanchiment de l’honneur après la perte du match revanche avec Joshua. Don Andrés pense que son fils peut revenir se battre contre les Britanniques et aspirer au plus grand de la division, comme l’actuel champion du WBC, Tyson Fury.

Ensuite, nous allons pour le mieux. Fury se bat beaucoup avec les plus petits et les plus rapides. Andy a tout pour le détruire, rappelez-vous ceci: il a de la vitesse, des œufs et une mâchoire éprouvée, lance Don Andrés avec défi.

