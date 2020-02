Ángel a marqué un grand but pour sa future équipe … et il ne l’a même pas célébré | Barcelone

Tous les projecteurs étaient sur Angel dans le duel entre Barcelone et Getafe et l’attaquant a joué et marqué. Le joueur de Tenerife, qui pourrait signer dans les prochains jours pour l’équipe de Culé, est entré après la pause et a mis l’équipe de Madrid après avoir marqué un but … qu’il vient de célébrer.

Avec sa signature pour Barcelone grouillant dans l’environnement, Ange Il était remplaçant au Camp Nou et Bordalás Il l’a mis sur le terrain en remplacement de Jorge Molina à la pause et 2-0 au tableau d’affichage. Et le premier clair qu’il avait était sur le réseau. Après le temps de jeu, le Tenerife a envoyé un bon ballon dans la surface pour marquer un but qui a donné de l’espoir à Getafe. De plus, avec 2-1 sur le tableau de bord, il avait une autre chance de faire le 2-2 mais a échoué quand tout indiquait que le double était tombé.

Et Angel aurait pu jouer son dernier match avec Getafe ce samedi. Il Barcelone, qui n’a encore contacté ni le joueur ni le représentant, est à la recherche d’un attaquant et Getafe est son favori en raison de la condition de jouer dans la Ligue de Santander et de son faible coût: sa clause est de 10 millions d’euros.

Par conséquent, dans les prochains jours, le Barcelone pourrait déposer la clause du joueur dans la Ligue et donc Angel deviendrait un remplaçant pour J’ai tremblé et en joueur du set culé pour le reste de la saison.