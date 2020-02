«Angel Di Maria déteste Man Utd»

Il n’y a aucun amour perdu entre Angel Di Maria et Manchester United – c’est certain.

Tel est le vitriol que le flop United détient envers son ancienne équipe, il doit changer de chaîne si jamais elles apparaissent à la télévision!

C’est ce qu’affirme Marcin Bulka, le coéquipier de Di Maria au Paris Saint-Germain, qui l’a révélé lors d’une interview avec la chaîne YouTube polonaise Foot Truck.

Angel Di Maria est considéré comme l’un des plus gros flops de Man United – jamais

“Di Maria déteste Manchester United”, a déclaré Bulka. «Il n’a pas un bon souvenir du temps qu’il y a passé.

“En fait, quand quelque chose lié à Manchester United apparaît à la télévision, il change rapidement de chaîne.”

L’Argentin a traversé une période torride à Old Trafford après avoir effectué un transfert alors record britannique de 59,7 millions de livres sterling du Real Madrid en août 2014, avant d’être finalement expédié dans la capitale française un an plus tard.

Il est maintenant considéré comme l’une des pires signatures de Manchester United et comme l’un de leurs plus gros flops.

Di Maria, 32 ans, a connu un retour triomphal à Manchester lorsque son équipe du PSG a gagné 2-0 lors d’un affrontement en Ligue des champions en février dernier.

La foule locale a clairement exprimé ses sentiments sur ce qu’ils pensaient de Di Maria tout au long de la procédure, avec des images montrant le milieu de terrain disant aux fans de United de «f *** off» après avoir configuré Presnel Kimpembe pour marquer le premier but.

Une bouteille de bière a également été lancée sur Di Maria alors qu’il prenait un virage, les tensions augmentant lors d’une nuit européenne de mauvaise humeur.

Plus récemment, le joueur de 32 ans a fait un autre coup à son ancien club pour lui avoir remis le maillot emblématique n ° 7 à son arrivée du Real Madrid – une responsabilité qu’il ne voulait pas.

Di Maria affirme qu’il a été contraint de prendre ce numéro, car Adnan Januzaj était déjà en possession du maillot n ° 11 lorsqu’il a signé pour United.

“Quand je suis arrivé [at PSG], J’ai vu que le n ° 11 était disponible », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait pris cette chemise avec les géants français.

«C’est un numéro de maillot que je portais beaucoup quand j’étais plus jeune et que je tenais à retrouver.

“Au Real Madrid, le n ° 11 était déjà pris, donc j’en ai pris 22. A Manchester United, ils m’ont donné le n ° 7, je n’ai pas eu le choix.

«J’aurais aimé 11 mais nous y sommes. Ici, j’avais le choix, alors j’ai choisi 11! »

