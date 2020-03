Ángel Reyna vient à la défense de Pizarro avec des tests contre Higuera

Rodolfo Pizarro et José Luis Higuera hier, ils ont organisé une discussion via Twitter dans laquelle le ex-footballeur de Chivas a déclamé contre le peu de connaissances que le manager a sur le football. Figuier Il n’est pas resté et lui a répondu; mais le footballeur Angel Reyna est sorti en défense de l’équipe nationale.

“Laissez il ne connaît pas le football et il veut juste sa renommée. Oh et menacer parce que c’est son fort mais heurte toujours le mur. Il y a des vidéos et des enregistrements mon cher «oncle Higuerita», salutations à tous. Marquez des buts et faites ce que vous aimez, ils le méritent “, a répondu l’ancien joueur de Guadalajara.

@Rpizarrot @ JJMacias9 Laissez M. @ JLHB33 qu’il ne connaît pas le football et il veut juste sa gloire !! Ahhh et menace que ce soit son fort, mais il se heurte toujours à un mur !! Il y a des vidéos et des enregistrements mon cher oncle higuerita, salutations à tous! Marquez des objectifs CRACKS et faites ce que vous aimez, ils le méritent!

– Angel Reyna (@AngelReynaFut) 28 mars 2020

Immédiatement, ce qui précède a provoqué l’euphorie des utilisateurs dudit réseau social. Certains ils ont exigé les enregistrements qu’Ángel Reyna prétend avoir; cependant, la grande majorité a applaudi la publication du Mexicain en assurant que l’union de football doit se défendre contre ces gestionnaires.

La controverse a commencé après José Luis Higuera publié une série de commentaires qui ils ont démérité le travail de Pizarro dans le club. Cela a provoqué la colère du footballeur, qui a affirmé que le commentateur maintenant ESPN n’a jamais vraiment su quoi signifie football au Mexique.

La personne la plus détestée et la moins bien informée du football, qui veut de l’attention, donne-lui son goût! Hug Jose!

– Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) 28 mars 2020