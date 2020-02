Ángel Rodríguez et l’intérêt de Barcelone: ​​”En principe, il n’y a rien”

L’avant de 32 ans du Getafe C’est une des options dans lesquelles l’équipe du Barça a pensé couvrir la blessure de J’ai tremblé. Bien que Angel Rodriguez lui a sonné fort Barcelone Après avoir connu le creux des Français, les rumeurs ont perdu de leur force au fil des jours.

Interrogé à ce sujet dans l’acte dans lequel il a reçu une plaque commémorative pour ses cent matchs avec l’équipe Azulón, il a déclaré: «Ce que je sais c’est par numéro de presse. Je suis informé par vous et c’est tout. Il n’y a rien, je suis à Getafe et concentré sur mon équipe. J’essaie de laisser ma peau comme ces trois ans. » “En principe il n’y a rien, je me concentre sur Getafe. Je ne connais que la presse », a-t-il ajouté en insistant.

“Je comprends que lorsque les nouvelles proviennent de Barcelone et de Madrid, il y a plus d’impact. Comme ce ne sont que des rumeurs et que personne ne m’a parlé, je suis calme. Quand cela arrivera, j’aurai le temps de penser aux choses. Maintenant, je pense à obtenir des points au Camp Nou », a ajouté Ángel Rodríguez.

Ce n’est pas la première fois qu’ils placent Tenerife en dehors de Getafe, ce qui a également fait allusion: «J’ai eu plusieurs marchés avec Getafe. On parle toujours que je sors. Espanyol ou Girona est sorti et cela signifie que je vais bien juste“

Ángel Torres, président de l’équipe Azulón, a récemment reconnu que Ange a rejeté l’argent pour continuer dans la Getafe: «De Mata m’a fait une offre de Premier League. Mais Mata est très heureuse. Pour le moment, il ne veut pas partir. Et Ángel Rodríguez a également eu des offres et a eu la bravoure, qu’en lui offrant beaucoup d’argent, il a toujours dit non. Je vous remercie. Mais je comprendrais qu’il est parti dans un instant parce qu’il voudrait gagner plus d’argent“

Getafe serait prêt à plonger la sortie d’Ángel Rodríguez à Barcelone

Pour sa part, Ángel Rodríguez, directeur sportif de l’équipe de Madrid, a déclaré que le club était prêt à assumer le possible départ de l’attaquant: «Pour nous, Angel serait une victime importante, mais nous sommes prêts à assumer cette situation.. Nous n’avons aucune nouvelle de cet intérêt de Barcelone ».