Ángel Torres, prêt à faciliter sa signature pour Barcelone

Bien que le président de Getafe Il ne croit pas que l’équipe du Barça ira chercher son attaquant, il ne refusera pas à son joueur la possibilité d’aller à un gros joueur. Cela a été déclaré par Ángel Torres, qui a dit que la clause d’Ángel Rodríguez, 10 millions d’euros, ce ne sera pas un problème pour moi d’aller Barcelone.

“J’ai une bonne relation avec Barcelone et je n’ai aucun problème avec eux. Ils ont eu le malheur de blesser deux grévistes. S’il y avait quelque chose, quoi En ce moment, personne de Barcelone ne m’a parlé … S’il y avait eu un intérêt, je l’aurais fait, j’ai un lien direct avec le président et avec Ramón Planes », a-t-il déclaré à la radio de Catalogne.

Ángel Torres: «Qui ne voudrait pas aller à Barcelone»

S’il pense que Barcelone ira pour Ange, Ángel Torres a commenté: «Comme samedi, nous avons trouvé une surprise… Mais je ne pense pas. Je n’ai aucune indication que quelqu’un puisse me dire … parce que ces choses sont généralement filtrées, J’ai dit au joueur d’être calme et de continuer à marquer des buts, ce qui doit arriver arrivera. Il sait qu’il serait le premier à lui dire. Qui ne voudrait pas aller à Barcelone. Mais maintenant, il n’y a aucune nouvelle ou indication qu’ils peuvent venir. »

«Ce n’est pas un problème de clause. Je ne peux pas refuser une si grande équipe à un gars qui nous a donné des performances spectaculaires … Ce ne serait pas un obstacle. C’est 10 millions », a ajouté le président de Getafe.

Enfin, Ángel Torres a été disposé à négocier avec Barcelone pour Angel: «Si cela arrivait, je n’aurais aucun problème. Barcelone ne pouvait pas être prévenue par un footballeur ou un directeur sportif. J’ai demandé à un joueur de football et ils m’ont aidé, non seulement pour le Barça, mais aussi pour les grands. L’argent nous convient, même si en ce moment nous jouons beaucoup, même si cela dérangerait, mais nous sommes mentalisés pour cela, Moi au moins. Comme d’autres se plaignent ou montent le drame. Si c’est à Angelito de le féliciter et de l’aider à marquer des buts“