Ángel Torres s’engage à faciliter le départ de Getafe pour José Bordalás

Malgré un contrat en vigueur avec l’équipe Azulón, l’entraîneur d’Alicante n’aura pas à faire face à sa clause de résiliation lorsqu’il décidera de se lancer dans une nouvelle aventure. Pour cela, il s’est engagé Angel Torres interrogé par une hypothétique dérogation à Jose Bordalás du Getafe lors du dernier entretien qu’il a accordé.

«Je comprendrais n’importe quoi et serais éternellement reconnaissant. Je l’ai mis dans la misère. Il a grimpé, promu l’équipe et qu’un entraîneur de sa catégorie qui peut être au Getafe pendant quatre ans … S’il pense que son étape est terminée, je vous ouvrirai les portes. Et sans clause de résiliation, vous devez être reconnaissant. A la fin de la saison, et en nous laissant bien, si tu dois y aller … tu as un contrat, mais la porte est ouverte», A déclaré le président de l’équipe Azulón à Onda Cero.

Ángel Torres a parlé de José Bordalás et aussi de Brahim Díaz

Comme l’a récemment fait José Bordalás, Ángel Torres a publiquement renoncé à la signature de Brahim Díaz, pour laquelle on lui a également demandé: «Après avoir été convoqué et joué un ratillo, il reste dans ses treize“

José Bordalás, quant à lui, a récemment déclaré que le club avait renoncé à la signature du footballeur du Real Madrid: «La sécurité de Getafe et Bordalás aussi, mais le garçon est convaincu que son opportunité se présentera et il veut rester. Nous aimerions vous avoir car ce serait une très bonne incorporation. Brahim est confiant dans ses possibilités et nous devons le respecter“

C’est précisément Angel Torres qui, après avoir reçu l’équipe blanche au Colisée, était disposé à offrir un logement au milieu de terrain de son équipe: «Oui, j’ai demandé à Florentino de transférer Brahim. Nous l’avons déjà fait à son époque et je l’ai encore fait aujourd’hui, car c’est aussi un joueur que l’entraîneur aime. Pour Madrid, il n’y aurait pas de problème et cela pourrait l’être, mais il semble que le joueur ne veut pas quitter Madrid pour l’instant, alors voyons. Mais oui, c’est un joueur que nous aimons. »