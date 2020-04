Angélica Fuentes prépare son retour en Liga MX avec l’achat d’une franchise

Source: Twitter @angelicafuentes

Il y a quelques mois, un stade impressionnant a commencé à être construit Mazatlan, Sinaloa afin qu’un club de première division atteigne cette identité. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’équipe confirmée en raison du manque d’investissement, mais la femme d’affaires mexicaine Angélica Fuentes pourrait prendre le commandement du nouveau projet.

Selon les informations de «L’universel«L’ex-femme de Jorge Vergara Il a l’intention de retourner au football mexicain et il le ferait avec le Mazatlan. Cependant, son arrivée à la direction ne serait pas facile car la majorité des propriétaires ne voient pas favorablement que la femme d’affaires soit intégrée dans le Liga MX.

Le journal national explique que Sources chercherait le soutien du gouvernement de l’État de Sinaloa pour changer les esprits des cadres supérieurs du football mexicain. De même, l’un des points en faveur est que Jorge Vergara, qui avait une influence sur d’autres propriétaires, n’est plus là.

Pour l’instant le stade de Mazatlan Il est presque terminé et il est prévu que dans les prochains mois, le ou les investisseurs potentiels pourront acheter une franchise de première division pour l’emmener dans ladite propriété.