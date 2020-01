Angélique Kerber, blessée, contrainte à sa retraite à Adélaïde, remet en cause les espoirs de l’Open d’Australie

L’adolescente ukrainienne Dayana Yastremska a atteint les quarts de finale de l’International d’Adélaïde après que son adversaire Angelique Kerber a été contrainte de se retirer avec une blessure aux ischio-jambiers.

Yastremska avait remporté le premier set 6-3 contre la neuvième tête de série allemande et s’est brisée pour mener 2-0 dans le deuxième avant que Kerber ne signale qu’elle ne pouvait pas continuer.

La quatrième tête de série, Belinda Bencic, qui est entrée dans le tournoi en tant que wild card, a également progressé via deux sets décisifs sur Julia Goerges, 7-6 (6) 7-6 (4).

La huitième tête de série Marketa Vondrousova n’a eu besoin que de 51 minutes pour remporter une rare victoire “double-bagel” 6-0 6-0 sur l’Australienne Arina Rodionova.

La cinquième tête de série Aryna Sabalenka a battu l’Américaine Bernarda Pera 7-6 (4) 6-2, et il y a également eu des victoires pour Donna Vekic et Danielle Collins, qui ont respectivement battu Maria Sakkari et la septième tête de série Sofia Kenin.

Garbine Muguruza a survécu de la pointe de match au bord du match de qualification tunisienne Ons Jabeur 6-3 3-6 7-6 (4) en deux heures et 23 minutes.

Dans un match affecté par la pluie, Muguruza a laissé filer un avantage précoce dans le set final et une double faute a donné à Jabeur une balle de match en solitaire à 5-6, avant que l’Espagnol ne récupère pour gagner.

La tête de série Elise Mertens a eu beaucoup plus de facilité en dépassant Viktoria Kuzmova 6-1 6-0 pour organiser une dernière rencontre avec la Britannique Heather Watson, gagnante 7-6 (5) 6-3 contre Fiona Ferro, de France.

La troisième tête de série, Elena Rybakina, a battu Alize Cornet 7-5 6-3 et affrontera ensuite la wild card locale Lizette Cabrera, qui a continué à ravir les fans à domicile avec une victoire 4-6 6-4 6-4 sur Kristyna Pliskova.

L’Américaine Lauren Davis a battu la sixième tête de série Magda Linette 6-4 6-4 et il y avait aussi des victoires pour la quatrième tête de série Shuai Zhang et la cinquième tête de série Veronika Kudermetova.

