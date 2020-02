Années bissextiles et jour bissextile

2020 est une année bissextile et le samedi 29 février est un jour bissextile – mais pourquoi avons-nous exactement des années bissextiles et pourquoi ne se produisent-elles que tous les quatre ans? Nous avons ce qu’il vous faut. Voici tout ce que vous devez savoir sur les années bissextiles:

Si vous demandez à quelqu’un combien de jours il y a dans une année, il répondra presque certainement par “365”. Cependant, la Terre a besoin d’un peu plus de temps pour faire une orbite complète autour du soleil. Une orbite complète prend 365,256 jours, soit environ 365 jours et six heures.

Perdre quelques heures chaque année n’est pas énorme – mais sur de longues périodes, ces jours supplémentaires s’additionneraient, et tout à coup le calendrier s’effondrerait, et les saisons dans le monde ne correspondraient plus aux mois que nous sommes devenus habitué.

En 45 avant JC, inspiré par le calendrier solaire égyptien, Julius Caesar a présenté son calendrier julien de 365 jours, qui comprenait une année bissextile tous les quatre ans, avec un jour bissextile ajouté en février.

Les calculs de César étaient cependant légèrement décalés, et son système ne pouvait toujours pas expliquer une perte de 11 minutes chaque année. Plus d’un millier d’années plus tard, cet écart a été corrigé par le pape Grégoire XIII, qui a introduit ce que nous appelons maintenant le calendrier grégorien. Dans le nouveau système, une année bissextile était toujours observée tous les quatre ans – à moins que ce ne soit une année «siècle» (1500, 1600, 1700) qui ne soit divisible par 400 (comme 2100).

Le calendrier grégorien a également dû compenser le temps perdu pendant la période d’utilisation du calendrier julien, de sorte que les jours entre le 4 octobre et le 15 octobre ont été ignorés. Lorsque vous vous êtes endormi le 4 octobre, vous vous êtes réveillé le 15 octobre.

Si vous êtes plutôt un apprenant visuel, l’ancien élève de FTW, Greg Presto, a expliqué les années bissextiles dans cette vidéo très utile.

