Annonces à voir à la pause du Super Bowl 2020

Demain aura lieu l’un des événements sportifs les plus attendus aux États-Unis, le Super Bowl 2020. Dans cet acte, les marques s’efforcent de prendre pied dans le espaces publicitaires et ils paient ce qui est nécessaire, et ce n’est pas peu, pour que tous les spectateurs puissent voir leurs produits et obtenir des ventes plus importantes.

VousQuelles marques ont réussi à se faufiler dans la pause du Super Bowl 2020? Des marques bien connues telles que Doritos, Budweiser, Mountian Dew, Hyundai, Planters avec Mr. Peanut, le géant amazonien, Microsoft ou Pop-tarts Ils ont obtenu une place dans les annonces de l’événement sportif.

De plus, ces marques ont connu des visages bien connus pour figurer dans leurs publicités, elles sont donc assurées du succès. Un exemple clair est la marque de chips de tortillas, Doritos, qui a eu recours à Lil ’Nas pour définir votre spot publicitaire dans le Far West.

Il y a un shérif plus cool en ville. Et son nom est Lil Nas X. #Doritos #CoolRanch pic.twitter.com/fTjFDxHNhB

– Doritos (@Doritos) 21 janvier 2020

Cheetos, qui sera également présent dans les annonces du Super Bowl 2020, revient après dix ans d’absence. Pour ce faire, ils ont réussi à signer MC Hammer, un mythe du rap des années 90 dont sûrement plus d’un sont ravis de se souvenir des temps anciens.

Amazon, d’autre part, a réalisé que le mariage formé par Ellen DeGeneres et Portia de Rossi sont les protagonistes de leur campagne dans laquelle ils annonceront Alexa, l’un des produits phares.

Bien que la plupart des annonceurs les connaissent déjà, tous ne sont pas apparus et, comme cela se produit chaque année, certains annonceurs ont préféré rester anonymes pour surprise pendant le match Bien sûr, il y a une rumeur selon laquelle Marvel Il sera également présent et cela donnera un aperçu du film attendu duBlack Widow ».

NetflixD’un autre côté, il pourrait également s’agir d’une de ces sociétés qui a décidé de rester anonyme dans le Super Bowl 2020 Jusqu’à ce que le jeu commence.