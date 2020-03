Annuler Monaco F1 Grand Prix

Ap et .

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. a11

Paris. L’emblématique Grand Prix de Monaco, qui s’était déroulé sans interruption il y a 65 ans, a été annulé de la Formule 1 cette saison 2020 en raison du Covid-19.

La course de F1 la plus populaire était prévue le 24 mai dans la petite principauté de la côte méditerranéenne entre la France et l’Italie. Quelques heures après son report, ainsi que des courses aux Pays-Bas et en Espagne, le Grand Prix de Monaco a été retiré du calendrier 2020.

La situation actuelle concernant la pandémie mondiale et son chemin d’évolution inconnu, le manque de compréhension de l’impact sur le Championnat du Monde FIA ​​F1 2020, l’incertitude quant à la participation des équipes, les conséquences des différentes mesures de confinement telles qu’adoptées par différents gouvernements à travers le monde, restrictions transfrontalières à l’accès à la Principauté de Monaco, pression sur toutes les entreprises concernées, personnel incapable de réaliser les installations nécessaires, disponibilité de la main-d’œuvre indispensable et des bénévoles ( plus de 1500) nécessaires au succès des moyens que la situation n’est plus durable, étaient les raisons invoquées dans un communiqué du Monaco Automobile Club pour annuler définitivement son Grand Prix.

La première date de la saison, le Grand Prix d’Australie à Melbourne, a été annulée quelques heures avant le départ, vendredi dernier.

.