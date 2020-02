Ansu Fati détient Setién

Leo Messi sait très bien qui sont ses amis et qui ne l’aiment pas tant. L’Argentin a fait regarder Ansu Fati contre Levante en lui donnant les deux buts d’un match qui était beau pour le voyage aller-retour constant, mais cela a clairement montré que six fois le ballon d’or passe sphérique à qui entre en grâce.

Ansu Fati, qui a établi le plus jeune double record de la ligue, il s’est consacré à un Camp Nou ayant besoin de nouvelles idoles. L’ère Setién a besoin de révulsifs et de nouveaux visages face à ce qui s’en vient et de brancher un joueur avec le Hispanic-Winker Il aura suscité un immense sourire sur l’entraîneur et sûrement sur une grande partie des supporters.

La fin, jouant enfin sur l’aile gauche, Il a marqué les différences par rapport à sa position précédente. Il a affronté à tout moment une défense du Levant qui a joué avec le feu et a fini par brûler avec près de deux buts consécutifs à une demi-heure de jeu. Cette dalle était insoutenable pour le reste du match lors de la visite des Valenciens, qui ont échoué l’indicible en seconde période.

Le Barça a commencé le duel avec des doutes devant l’impudence et l’agressivité agressive au point que la possession a été distribuée par les deux équipes lors des premières mesures. Les habitants ont été déconcertés par la haute pression de leur rival, mais bientôt ils ont su faire quelques ajustements qui soustraireaient définitivement à l’avenir du parti.

Avec Levante traquant le cadre de Ter Stegen, Messi a décidé de retarder sa position de meneur de jeu pour les carrières d’Ansu Fati et Griezmann. L’Argentin était un chirurgien donnant des passes millimétriques aux bottes de ses coéquipiers et il a rapidement décidé de passer à son favori – l’équipe de 17 ans – trouvant le prix en une demi-heure.

Messi a sorti l’équipe et le biseau pour mettre le méritoire Aitor face à face avec Ansu Fati. L’international espagnol U21 a dépassé Miramón au pouvoir et a réussi à battre le gardien sous les jambes dans un étalage de sang froid. Il ne faudrait même pas deux minutes au joueur d’origine guinéenne pour faire la seconde après une autre magnifique assistance de Messi pour cette fois, battre à nouveau le gardien de but sous les jambes dans une action dans laquelle il aurait pu faire autre chose.

Le Barça sentait le sang et en voulait plus. L’équipe du Barça a tenté de condamner avant une pause qui a crié pour le Levant, mais La tentative de Semedo a claqué dans le poste mettant fin à la première moitié la plus drôle de l’ère Setién. Il a couru beaucoup en plein air et a oublié la touche fastidieuse. Le résultat a été la consécration d’Ansu Fati.

Le Barça a presque eu peur

Au second semestre, les culés ont fait la sieste typique à l’époque de Valverde au dégoût d’un Setién qui s’était déjà séparé après un 5-0 contre Leganés lors du match précédent … Le fait est que Ter Stegen a dû apparaître miraculeusement arrêt des tentatives sèches Morales, Melero et Hernani. Le gardien allemand, en seulement 15 minutes, a montré qu’il était le meilleur au monde dans sa position.

Setién a décidé d’indiquer publiquement Griezmann avant la rencontre de la seconde moitié de l’Équateur. Il l’a remplacé et a mis Sergi Roberto comme fin droitier. Le joueur catalan a joué au centre et en avant avec son nouvel entraîneur. Moins que milieu de terrain, qu’il ne sait vraiment jouer, l’entraîneur cantabrique l’a essayé partout.

Malgré les efforts d’Eder Sarabia pour voler la proéminence de Paco López à la caméra avec les chances manquées de ses élèves, les garçons du Levant n’ont pas tremblé. À la 85e minute, Roger n’a été planté que contre Ter Stegen après une perte de pression et l’attaquant – ou du moins son dorsal dit – Il a envoyé le ballon au troisième amphithéâtre avec tout en faveur.

Levante méritait le but et l’a trouvé, mais trop tard pour ses aspirations. Rochina a marqué à la 92e minute, mais le miracle de la visite était impossible. Le Camp Nou est resté au chaud après une excellente première mi-temps. Peut-être que le Barça a pensé à l’événement contre l’Athletic ou qu’il ne comprend peut-être pas encore tout ce que Setién demande. Le fait est que les Catalans restent dans le pouls de la ligue sans avoir signé d’attaquant. C’est à cela que sert Ansu Fati, bien sûr, avec l’approbation de Messi.