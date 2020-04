Anthony Crolla sur la perte «déchirante» du gymnase de boxe amateur et comment il est déterminé à reconstruire une telle «grande partie de la communauté»

Anthony Crolla est habitué à surmonter les obstacles de la vie, donc reconstruire le gymnase de boxe qu’il a regardé brûler au sol n’est qu’une autre des batailles de la vie qu’il est déterminé à gagner.

La légende de Manchester a acheté le bail à son ancien club amateur – Fox ABC – à la fin de sa propre carrière de combattant professionnel.

Crolla et l’équipe Fox ABC sont déterminés à remettre le gymnase en état de marche, de nombreux enfants utilisant les installations

Après sa retraite en novembre de l’année dernière, Anthony a toujours été présent au gymnase, entraînant des jeunes locaux et investissant dans de l’équipement et d’autres installations.

Tout ce travail a été réduit à un tas de cendres dimanche matin après qu’un incendie a détruit Morton Mill à Failsworth – le bâtiment qui abritait le gymnase ainsi que d’autres gymnases et entreprises. La police enquête sur l’incident.

“Les horloges étaient allées de l’avant et j’avais dormi un peu”, a expliqué Anthony.

«Je regardais quelque chose et je me suis levé tard. Mon téléphone est toujours occupé mais je me suis réveillé et le nombre d’appels et de messages manqués… Je me suis dit: «Qu’est-ce qui s’est passé ici?»

«Quand j’ai réalisé, je suis descendu tout de suite. Il était environ dix heures du dimanche matin et évidemment ils [firefighters] s’attaquaient à l’incendie. C’était surréaliste de voir le bâtiment tel qu’il était. »

Le gymnase a été perdu dans l’incendie du bâtiment

Crolla insiste pour que Fox ABC ressuscite de ses ruines

Fox ABC a été fondée il y a plus de 40 ans par Jimmy Lewis et est l’endroit qui a placé ‘Million Dollar’ sur son chemin vers la gloire. Anthony a appris à boxer sous Jimmy et y a progressé en tant qu’amateur – son père Wayne, également un ancien combattant professionnel – formé à ses côtés.

Avant l’incendie et le COVID-19, le gymnase avait prospéré.

“C’est déchirant, mais j’ai tellement de bons souvenirs de l’endroit”, a déclaré Crolla.

“Nous avons perdu des morceaux de souvenirs, de vieilles photos sur le mur et évidemment tout l’équipement. Les enfants ont également perdu leur équipement. Tout est parti.

«Nous avons tous les garçons et les filles dans le gymnase trois soirs par semaine et nous travaillons également avec les écoles. C’est une grande partie de la communauté.

«La salle de gym est pleine lundi, mercredi, vendredi. Parfois, nous ramenons également certains enfants mardi et jeudi. Nous avons 15 enfants brevetés et d’autres qui apprennent à boxer.

«Nous avons également les enfants que nous voulons simplement quitter la rue – les aidant à rester sur la bonne voie et à se mettre en forme. Il n’y a nulle part où aller maintenant. “

Jimmy Lewis a été le premier entraîneur de Crolla

«Million Dolla» Crolla a remporté le titre mondial de poids léger WBA en 2015

Le Royaume-Uni étant actuellement sur le verrouillage des coronavirus, les premiers efforts pour trouver de nouveaux locaux ont été entravés, mais Anthony est déterminé à trouver une nouvelle maison plus grande et meilleure pour Fox ABC lorsque les restrictions seront levées.

Les grands et les bons du jeu de combat ont inondé Anthony de messages et une page GoFundMe a été créée.

Anthony a déclaré: “Honnêtement, le soutien du monde de la boxe a été incroyable – des clubs amateurs, des tas d’entraîneurs me disant que je suis toujours le bienvenu.

«C’est très humiliant et je le pense vraiment. Merci à tous. J’ai beaucoup de chance. “

Peu de joueurs parieraient contre Anthony et Fox ABC qui reviendraient plus forts.

En tant que combattant, l’homme de New Moston est revenu de défaites nationales dévastatrices, de décisions de lutte pour le titre mondial douteuses et a même rebondi d’un crâne fracturé et d’une cheville brisée subie lors de la lutte contre les cambrioleurs, pour continuer et réaliser son rêve de champion du monde.

Maintenant, en plus d’inspirer la prochaine génération de jeunes amateurs, Anthony entraîne trois combattants professionnels – Dylan Evans, Jake James et Macualey McGowan.

Il a également poursuivi sa relation avec Joe Gallagher, travaillant comme assistant avec d’anciens camarades de classe, dont Callum Smith, Callum Johnson, Paul Butler et Natasha Jonas.

“Depuis quelques mois, je travaille avec Joe tous les lundis, mercredis et vendredis, puis je forme les enfants le soir”, a expliqué Anthony.

«Cela rend la vie un peu plus facile pour Joe, et les gars et Tash semblent l’aimer, alors ça marche.

“Tout le monde était dans le gymnase jusqu’à ce que [COVID-19] arrivé. À un moment donné, cela ressemblait à Callum [Smith] pourrait avoir le combat Canelo donc Joe était très occupé. J’aime être avec eux. »

Le dernier combat de Crolla a été une victoire laborieuse contre le non annoncé Frank Urquiaga à la Manchester Arena le 2 novembre.

Ce n’était pas la performance qu’il voulait sortir, mais avec tous ses engagements en dehors du ring et la tranquillité d’esprit après une longue et distinguée carrière, il n’y aura pas de retour sur le ring.

«Je me sens coupable de le dire, mais je ne manque pas la boxe – le côté coup de poing des choses!

«Je crois honnêtement que je pourrais boxer demain contre le gars que j’ai boxé la dernière fois et je gagnerais beaucoup plus facilement. Je ferais une nuit beaucoup plus facile.

Crolla a été poussé à fond par Urquiaga, mais a remporté son combat final

“Mais je n’ai aucune envie de me battre à nouveau. Je sais que ça ne fait que quelques mois, mais ça ne me manque pas.

«Quand je repense maintenant, j’étais un peu stressé avant ce combat, mais des choses se produisent. Je pense qu’être dans la salle de gym maintenant et rembourrer les autres combattants, ça me fait encore sentir que j’en fais partie, donc ça aide.

“Je pense que c’était étrange pour moi et pour eux au début, mais maintenant cela semble normal, ils ne le remettent jamais en question et ils semblent heureux que je sois là.”

Donc, il est clair que le seul retour que Crolla a en tête est que Fox ABC renaisse de ses cendres.

Le bon travail de l’un des hommes les plus populaires du sport se poursuivra.

