Anthony Davis est toujours l’un des plus grands showmen de la NBA

Anthony Davis en avait déjà assez fait. Il a accumulé 18 points en huit minutes au deuxième trimestre, électrifié la foule du Staples Center un mardi soir endormi, rendu ses coéquipiers «ooh» et «ahh» et rendu tout le monde sur les Sixers – d’Al Horford à tous ceux qu’ils ont mis à sa manière – impuissant. Mais même si les Lakers contrôlaient le jeu, ce n’était pas fait, donc Davis n’était pas fini non plus. Avec 10:27 à faire au troisième quart et les Lakers avec une fiche de 73-54, il a fait un pourboire et a plongé pour la balle lâche résultante. Une rangée de sièges vides se dressait sur son chemin, mais ils pouvaient tout aussi bien être invisibles. Davis s’est précipité sur eux, sauvant la balle dans le processus, et à l’autre bout du terrain, JaVale McGee a terminé le jeu avec un dunk.

“Je n’ai pas besoin que mon gros gars saute par-dessus les sièges”, a déclaré LeBron James après la victoire 120-107 contre les Sixers. “Il continue à jouer comme ça … juste de très bons jeux et ça commence avec AD.”

Ce jeu particulier a été rendu possible par l’effort de Davis, et mardi – comme la plupart des autres soirs – la défense de Davis a allumé un feu sous les Lakers. Après avoir raté cinq de ses huit premiers tirs au premier quart, Davis a volé une passe de Tobias Harris avec 6:35 à faire dans le deuxième, a été victime d’une faute, puis a effectué deux lancers francs. Cette séquence pourrait aussi bien avoir été le tir d’un coup de canon de départ lors d’une rencontre d’athlétisme. Dans les six dernières minutes du trimestre, Davis a transformé le terrain en son terrain de jeu personnel: il a trempé, fait 3s, est arrivé à la ligne, a terminé les ruelles et a attrapé un autre vol qui a conduit à un dunk massif à rupture rapide qui a envoyé le foule dans une frénésie.

Davis a continué pour terminer la soirée avec 37 points, 13 rebonds, deux passes décisives, quatre interceptions et deux blocs – une performance qui a montré sa capacité à se transformer en l’un des meilleurs joueurs à double sens de la NBA à tout moment.

“AD est dans le top cinq”, a déclaré Jared Dudley après la partie. «Défensivement, il sera toujours phénoménal, mais il aura un match comme celui-ci tous les cinq à six matchs. … Il te le rappellera toujours. »

Il semble contre-intuitif que quiconque dans la ligue ait besoin d’un rappel. Davis connaît une saison inatteignable et affiche une moyenne de 26,6 points, 9,5 rebonds, 3,2 passes décisives, 2,5 blocs et 1,5 interceptions par match avec un pourcentage effectif de 54,5. Mais la vérité est qu’il y a eu des objets plus brillants à admirer cette saison, et des licornes plus récentes à cataloguer.

Giannis Antetokounmpo a mis sur pied une campagne de MVP encore impeccable à Milwaukee qui suscite à la fois l’attention et l’admiration de la ligue. Pendant ce temps, Zion Williamson est entré sur la scène comme un point d’exclamation et a capturé notre regard collectif avec son style de jeu magnétique. Même LeBron a utilisé cette saison pour nous faire savoir qu’il est aussi âgé qu’il vient, s’insérant dans la discussion MVP (même si Giannis semble être le vainqueur en fuite) par la force de la volonté. Il est faux de dire que Davis est oublié ou ignoré, d’autant plus qu’il joue maintenant pour l’un des plus grands marchés de la ligue. Mais les histoires et les récits de la saison semblent lui échapper.

“Je pense que c’est la première fois qu’il a ce genre de situation, il sait que les pièces sont autour de lui pour le complimenter et c’est son travail d’aller le chercher”, a déclaré Dudley. “Nous voulons qu’il continue d’élargir son jeu.”

Il est effrayant de penser au fait que Davis est dans la ligue depuis huit saisons et continue de s’améliorer. Le regarder des nuits comme mardi, c’est assister à un caméléon de basket-ball. Davis bascule de la défense à l’offensive à un haut niveau, et du gestionnaire de balle au tireur en passant par le gros homme au dunker à tout ce que le jeu exige – et il le fait si bien qu’il semble normal de voir un 7 pieds casser un défenseur. chevilles ou tirer vers le haut pour un 3 avec la confiance de Ray Allen.

Ce tir de 3 points, et sa confiance croissante en lui, ajoute un autre niveau au jeu de Davis. “J’ai travaillé dessus avant chaque match et chaque jour avant l’entraînement au cours du dernier mois et demi probablement”, a-t-il déclaré mardi. Et cette pratique était pleinement exposée contre les Sixers.

Le quatrième 3 de la soirée de Davis – qui correspondait à son plus haut niveau de la saison – est venu avec un peu plus de trois minutes à jouer dans le match et a pratiquement poignardé une équipe de Philly épuisée avec beaucoup de combat, mais zéro réponse pour Davis.

«Il marque de plusieurs façons. Il est une menace de diverses manières », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. «Nous continuons de le sortir de la ligne des 3 points pour être agressif dans ces situations. … C’est pourquoi nous tournons des 3 avec Anthony, juste pour porter cette menace, puis il apporte de la gravité à tous les autres attaquant la peinture. »

Avec Davis et LeBron trouvant leur groove ultime, la rhétorique autour des Lakers change. Maintenant qu’il est clair qu’il s’agit de la meilleure équipe de l’Ouest – une équipe qui espère non seulement remporter un titre, mais qui peut également brûler pendant la saison régulière -, les joueurs se demandent comment ils peuvent transformer ce succès en élan pour les séries éliminatoires. Comment évitent-ils l’épuisement professionnel? Vont-ils pour le plus de victoires possible, ou se reposent-ils? Quand font-ils basculer l’interrupteur? Y a-t-il un flip à changer?

Des matchs comme ceux de mardi et des matchs comme celui de Davis au quatrième trimestre rappellent que le plafond des Lakers n’est pas lié à ce que LeBron peut ou ne peut pas faire, mais plutôt à ce que Davis peut devenir. Si LeBron est le point d’ancrage de l’équipe, en les maintenant stables dans les combats et en veillant à ce qu’ils ne s’éloignent pas trop du cap, alors Davis est le moteur qui peut propulser les Lakers vers leur objectif ultime. C’est toujours l’équipe de LeBron, arrêt complet, mais à 35 ans, il ne semble pas avoir de problème à le louer à Davis sur une base de nuit.

Cette collaboration change un peu au moment des éliminatoires, cependant. Là, LeBron est l’homme d’État le plus âgé qui a parcouru le chemin maintes et maintes fois. Davis est l’élève inexpérimenté qui monte sur la plus grande scène. «Les gens n’ont pas vu AD vraiment le faire en séries éliminatoires. C’est là que Kawhi a obtenu tout le battage médiatique parce qu’il l’a fait en séries éliminatoires », a déclaré Dudley. «Je pense que pour qu’il atteigne la marque où il veut, il doit le faire en séries éliminatoires.»

Comme Dudley l’a dit, un Davis enveloppé dans une serviette est entré dans le vestiaire. Il lança un regard perplexe à Dudley, puis lui lança un sourire entendu en passant. “Ce dont tu parles?”

Dudley riposta. “Nous parlons de toi!”

Davis se moqua, rit et se tourna vers LeBron, qui jouait les «Gang Signs» de Lil Baby et chantait pour que tout le vestiaire l’entende. C’était un instantané de la joie après la victoire, mais aussi une scène commune dans les vestiaires des Lakers cette saison. Les Lakers aiment voler haut; quand vous avez deux des cinq meilleurs joueurs du monde, c’est difficile de ne pas le faire.