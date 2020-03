Anthony Joshua donne sa première réaction en profondeur à Tyson Fury éliminant Deontay Wilder

Anthony Joshua a choisi de ne pas donner de réaction détaillée juste après la victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder le 22 février.

Le champion unifié a laissé ses rivaux vivre leur moment, en publiant quelques histoires Instagram les marquant tous les deux “gladiateurs”.

Mark Robinson / Matchroom Boxing

Anthony Joshua est le champion unifié des poids lourds WBA, IBF et WBO

Maintenant, deux semaines plus tard, AJ a donné sa première longue interview depuis le combat et a parlé en profondeur de ses pensées.

Lorsqu’on lui a d’abord posé des questions sur Wilder et Fury, Joshua a plaisanté: «Qui sont-ils?»

Il a ensuite expliqué sur le podcast Running the Show de Lucozade: «Fury est très talentueux, Wilder est très talentueux.

«Ils sont entrés là-bas, ils ont fait de leur mieux et un homme est sorti en tête.

“Je pense que peut-être Wilder pensait que ça aurait été un combat plus facile parce que Fury avait une longue mise à pied, il avait ses propres problèmes en dehors du ring et des trucs comme ça.

Mikey Williams / Premier rang

Fury a terrassé Wilder deux fois et l’a arrêté au septième round

«Mais je pense qu’il avait raison mentalement. Ils étaient tous les deux physiquement conditionnés pour le combat, mais parfois, lorsque vous avez été au fond d’un rocher où se trouvait Fury, le seul moyen est de monter.

“Vous ne pouvez pas aller plus bas que ça, alors il s’est relevé et lui seul a su à quelle hauteur il a pris ses hauteurs.

“Rien ne va vraiment – tu ne te laisseras pas y retourner. Je pense donc qu’il était à son apogée cette nuit-là et cela a payé pour lui.

«Donc, mentalement, il était au meilleur endroit possible et il a réalisé une excellente performance contre ce dangereux perforateur.»

.