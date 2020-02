Anthony Joshua vs Tyson Fury prévu cet été alors qu’Eddie Hearn révèle les discussions avec AJ après la défaite de Deontay Wilder

Anthony Joshua est déterminé à mettre en place une confrontation d’unification des poids lourds avec Tyson Fury cet été, a déclaré Eddie Hearn à talkSPORT.

S’exprimant lors du Weekend Sports Breakfast, le promoteur de Joshua s’est engagé à faire tout ce qu’il peut pour organiser un affrontement gigantesque entièrement britannique après la victoire sensationnelle de Fury sur Deontay Wilder pour devenir champion WBC.

Fury a renversé Wilder deux fois avant que son équipe ne jette l’éponge au septième tour

Joshua, le détenteur de la ceinture IBF, WBA et WBO, doit affronter Kubrat Pulev en juin, mais est prêt à contourner cela pour faire le combat que tout le monde veut.

“J’ai déjà parlé à AJ et il veut entrer dans ce combat ensuite”, a déclaré Hearn, le supremo de Matchroom.

«Nous devons faire en sorte que ce combat se produise. Nous n’aurons jamais, jamais la chance pour deux Britanniques de se battre pour un championnat du monde poids lourd incontesté.

«Je vous promets que nous ferons tout notre possible pour mener ce combat. Cela doit arriver. “

Joshua a battu Andy Ruiz en décembre dans leur match revanche pour regagner ses titres mondiaux

Wilder a la possibilité de prendre un troisième combat avec Fury cet été, mais Hearn espère que l’Américain ne le fera pas après avoir été bel et bien détruit par Fury avant que son équipe ne jette l’éponge au septième tour.

“Je ne pense pas que quiconque veuille voir un troisième combat parce que c’était concluant, mais nous verrons s’il applique cette clause”, a poursuivi Hearn.

“Je m’attends probablement à ce que Wilder fasse ça – je ne vois pas où il doit aller.

L’équipe de Deontay Wilder insiste sur le fait qu’il activera la troisième clause de combat, malgré un KO unilatéral

“Mais notre obligatoire [IBF] le challenger, Kubrat Pulev, est également promu par Bob Arum, comme Tyson Fury, donc il y a une manœuvre très facile là-bas si Wilder n’accepte pas le match revanche pour aller directement dans ce combat incontesté en été. C’est pour cela que nous devons insister au départ.

“Si Wilder revient et dit” non, je vais avoir mon match revanche “alors c’est prévu pour juillet ou août, et cela n’a pas vraiment d’importance parce que nous combattons Pulev aux Spurs en juin et ce combat a lieu en novembre / décembre. Mais nous préférons y aller directement car si nous y allions directement, ce serait incontesté.

«Nous n’aurons jamais cette opportunité dans ce sport de recommencer avec deux Britanniques.

«J’ai déjà parlé à AJ – il veut aller directement dans ce combat ensuite. Il aime le combat contre Tyson, il n’a aucune crainte de combattre Tyson Fury.

«Il a déjà tout vécu et il veut être incontesté et c’est l’occasion pour notre sport de vivre l’un de ces moments hérités que nous n’aurons plus jamais l’occasion de vivre à nouveau.»

Hearn a également fait l’éloge de la performance de Fury à Las Vegas alors qu’il débordait et maîtrisait le Wilder, invaincu auparavant.

Fury a formé Wilder dans son match revanche pour redevenir champion du monde

“J’ai entendu de son camp qu’il allait être agressif et aller de l’avant et je pensais que c’était une folie absolue et cela a fini par être un génie de sa part et de son équipe”, a-t-il déclaré.

«Juste une magnifique performance. Quel moment pour la boxe britannique – une nuit incroyable.

«J’avais l’impression qu’il pouvait le scolariser, mais je ne pensais pas qu’il pouvait le scolariser et le battre, et il l’a fait.

“Pour avoir deux champions britanniques des poids lourds avec toutes les ceintures, nous ne le reverrons jamais. Et il mérite tout le crédit, c’était génial. »

