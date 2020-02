Anthony Smith a envisagé d’amputer son doigt pour continuer sa carrière à l’UFC

Le concurrent des poids légers et lourds de l’UFC, Anthony Smith, admet qu’il a envisagé d’amputer son doigt afin de continuer à se battre.

Après avoir perdu contre Jon Jones dans sa tentative de devenir le roi de la division des 205 livres, Smith a rebondi avec une victoire impressionnante sur son adversaire Alexander Gustafsson dans le pays d’origine de ce dernier, la Suède.

La victoire a cependant eu un coût terrible.

Anthony Smith a envisagé de se couper le doigt pour sauver sa carrière à l’UFC

Les chirurgies consécutives que Smith a dû effectuer sur sa main gauche l’ont empêché de faire un poing en raison d’un tissu cicatriciel excessif.

«Nous allions amputer mon doigt d’indicateur», a révélé Smith lors du MMA Show d’Ariel Helwani, «parce que tout le tissu cicatriciel s’accrochait au ligament et ne lui permettait pas de se fermer et de glisser d’avant en arrière.

«L’idée était donc que si nous amputions le doigt et vissions ces ligaments à cet os après sa guérison, je pourrais alors utiliser les trois autres doigts et mon pouce pour saisir.

“Et il y aurait toujours techniquement un coup de poing là-bas, donc je peux encore frapper.”

En fin de compte, Smith ne s’est pas fait amputer le doigt car sa femme et deux employés de l’UFC l’ont exhorté à explorer d’autres options.

Et l’une de ces autres options a été utilisée, l’électricité étant utilisée pour écraser le tissu cicatriciel – permettant à Smith de refermer sa main.

“Une fois que nous avons déchiré tout le tissu cicatriciel cette première fois, nous l’avons fait tous les jours jusqu’à ce que je puisse reprendre le mouvement, et maintenant c’est bon”, a-t-il poursuivi.

«Je suis en mesure de le fermer depuis probablement deux mois.

Smith est passé sous le couteau deux fois pour tenter de fixer sa main gauche

Le joueur de 30 ans a battu Alexander Gustafsson en juin dernier

«C’est aussi bon que possible. Ma force et ma capacité à l’utiliser sont à 100%, mais mes mains sont toujours en désordre.

«J’ai beaucoup de tissu cicatriciel, beaucoup d’arthrite. Il fait mal le matin et le froid du Nebraska n’aide pas du tout. Une fois qu’il bouge, il se détend et se sent bien. »

Il a ajouté: “J’étais prêt à dire:” Foutez le tout, je suis malade de toutes ces choses de réadaptation. “

«J’étais prêt à reprendre le combat, et me couper le doigt à ce moment-là était le moyen le plus rapide.»

Le poids lourd numéro 3 de la compagnie, Smith retournera à l’action contre Glover Teixeira dans sa ville natale de Lincoln, Nebraska, le 25 avril.

Et même si “Lionheart” devra franchir la barrière de la douleur pour entrer dans la cage pour la première fois depuis juin de l’année dernière, le joueur de 30 ans est aussi coriace que possible.

