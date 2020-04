Anthony Smith déchire ‘f * cking d **** bag’ Jon Jones pour sa réaction à une terrifiante invasion de domicile

Anthony Smith et Jon Jones se sont déjà rencontrés dans l’octogone, mais maintenant les choses deviennent personnelles.

Plus tôt ce mois-ci, Smith, un homme qui avait défié l’an dernier le titre de poids lourd léger de l’UFC de Jones, a dû combattre un intrus chez lui afin de protéger sa famille.

Jon Jones et Anthony Smith se sont rencontrés à l’UFC 235 avec Jones saisissant la victoire de décision

Smith a réussi à maîtriser l’intrus jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux, mais il a qualifié l’expérience de «terrifiante» et de «l’un des combats les plus difficiles de ma vie».

Répondant aux nouvelles sur Twitter, Bones a déclaré qu’il était heureux que son ancien ennemi allait bien, mais il semblait incapable de résister à une petite fouille aussi.

“Heureux Anthony va bien, aucun mec n’aurait pu quitter ma maison en marchant.”

Apparaissant à l’émission de radio Sirius XM, Smith n’était pas satisfait de ce que Jones avait à dire.

“Quel moment parfait pour fléchir, Jon, au milieu d’une catastrophe comme celle-là dans ma maison”, a déclaré Smith.

«Quelle occasion parfaite de fléchir à quel point vous êtes cool. Juste au moment où vous pensiez «c’est assez admirable de la part de Jon Jones de tendre la main et de me souhaiter bonne chance», et alors que vous continuez à lire, vous vous dites «oh c’est vrai, j’ai oublié que tu es toujours f *** ing d ** ***sac”.

«C’est juste l’occasion de s’insérer et de s’assurer que tout le monde sait à quel point il est cool et mauvais.

“Juste une seconde, j’ai pensé que vous étiez humain et que vous aviez une âme, puis j’ai réalisé que vous êtes toujours le même morceau de merde que vous avez toujours été. Tu es vraiment un sac de merde. “

Anthony Smith après sa défaite face à Jon Jones

Jones est récemment revenu dans les nouvelles pour de mauvaises raisons.

Le jeune homme de 31 ans a plaidé coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies le mois dernier et recevra 96 ​​heures de garde communautaire (assignation à résidence), 48 heures de services communautaires, un an de probation surveillée et un minimum de 90 jours de thérapie ambulatoire.

Jones a depuis déclaré qu’il aborderait sa relation avec l’alcool, une relation qui lui a déjà causé beaucoup de problèmes auparavant.

Jon Jones est généralement considéré comme l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps

