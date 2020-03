Anthony Yarde annonce que son père est décédé des suites d’un coronavirus

Anthony Yarde a annoncé que son père est décédé des coronavirus malgré sa forme physique et son absence de problèmes de santé.

Le boxeur britannique de 28 ans a publié les informations sur ses réseaux sociaux avec un message pour encourager les gens à suivre les conseils du gouvernement en la matière.

Yarde est un concurrent très léger et lourd

Il a dit: “Je suis une personne très privée et tbh [to be honest] Je suis toujours sous le choc, mais cela peut peut-être aider les gens à rester à la maison.

«Mon père est décédé de ce virus hier et il était en forme sans problème de santé.

«Plus les gens sortent et se mêlent, plus cet isolement durera et plus il se propagera.

«Je ne suis pas médecin, mais je sais que si vous restez à la maison, vous êtes moins susceptible de l’attraper ou de le transmettre. Cela ne vaut vraiment pas le risque. “

Anthony Yarde – Instagram

Yarde a posté ce message sur son histoire Instagram

KO COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Le promoteur Frank Warren a ajouté dans un communiqué: «Frank Warren et tout le monde chez Queensberry Promotions voudraient exprimer leurs sincères condoléances à Anthony Yarde et à sa famille après le décès prématuré de son père.

«Le coronavirus est un problème qui nous concerne tous, mais cela ne rend pas les victimes individuelles moins tragiques.

“Nous espérons que ses fans écoutent l’appel sincère d’Anthony pour que les gens prennent les conseils du gouvernement au sérieux afin que nous puissions essayer de minimiser la souffrance des autres.”

