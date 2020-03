Anthony Yarde et Lyndon Arthur décomposent les combats les plus difficiles avant le choc du 11 avril

Anthony Yarde affrontera Lyndon Arthur dans une intrigante bataille britannique de poids léger le 11 avril à l’O2 Arena.

Les rivaux nationaux se rencontrent sous la carte d’un autre morceau excitant du Royaume-Uni – Daniel Dubois vs Joe Joyce.

Yarde a testé Kovalev dans leur combat en août dernier

Dans leurs combats les plus notables à la fin de l’année dernière, Yarde et Arthur ont été mis à l’épreuve par des adversaires coriaces.

Yarde a bondi en classe et a subi une défaite par élimination directe au onzième tour aux mains du champion du monde WBO Sergey Kovalev, tandis qu’Arthur a survécu à une peur mais a battu Emmanuel Anim aux points pour remporter le titre du Commonwealth.

Au huitième tour de la défaite de Yarde contre Kovalev, le Britannique a gravement blessé le Russe et l’a presque arrêté, avant de finalement manquer d’énergie et d’être arrêté lui-même.

Au huitième round de la victoire d’Arthur sur Anim, le Britannique a été stupéfait par son ennemi ghanéen non averti, mais a récupéré pour gagner la décision.

. – .

Anim a mis Arthur sur le pied arrière

Interrogé sur le combat d’Anim, Arthur a admis à talkSPORT.com: “Ce n’était pas ma meilleure performance, sous-normale. Je cherche donc à mieux performer que ça.

«Emmanuel a été dur cependant. Il était meilleur que ce à quoi je m’attendais. Je n’ai jamais été dans une situation où vous frappez quelqu’un et il se relève et est prêt à rester et à se battre à nouveau.

«C’était nouveau pour moi, une autre case cochée pour moi. Nous avons cela, regardé le combat, vu ce que nous avons fait et nous sommes passés à autre chose.

«Avant ce combat, je n’avais jamais fait plus de six tours auparavant. Dans ma tête, j’ai coché la case de faire les 12 rounds et de finir fort des 12 rounds.

. – .

Arthur est venu et a gagné aux points

“Entrer avec un adversaire qui repousse beaucoup plus que la plupart des autres adversaires.

«Et je suppose juste être dans le ring, être dans une grande situation. Je l’ai fait maintenant, je sais à quoi m’attendre. Je suis prêt. Ce sera un combat amusant et j’en suis ravi. Il n’y a rien qui puisse me dérouter. “

Bien qu’il n’ait pas vu le combat en octobre, Yarde avait sa propre opinion d’Arthur contre Anim.

Il a déclaré à talkSPORT.com: «Je n’ai pas regardé ce combat, je n’en ai entendu parler qu’après ce combat.

«Mon entraîneur / manager Tunde [Ajayi] est celui qui m’a dit qu’il avait combattu un Ghanéen.

“Je ne savais pas. Depuis que le combat a été annoncé entre lui et moi, j’ai vu quelques faits saillants. J’ai vu les moments forts de lui et du gars ghanéen.

«Il semblait que le Ghanéen lui avait donné du travail pour certaines manches. Mais il a attrapé le gars avec un bon coup et l’a laissé tomber. Ce fut un bon combat.

«Mais mon combat était complètement différent de l’adversaire. J’ai l’impression que ça va m’aider dans ce combat. “

Kovalev a arrêté Yarde au onzième tour

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il retirerait beaucoup d’expérience de sa perte contre Kovalev, Yarde a ajouté: «Certainement. J’ai l’impression que chaque combat que j’ai eu jusqu’à présent a joué un rôle important dans ma position actuelle dans ma carrière.

«Je regarde toujours tous les autres combats parce que c’est ce qui m’a amené sur la scène mondiale.

«Pour chaque combat dont j’ai fait l’expérience, j’ai acquis de l’expérience. J’ai fait sept tours deux fois et onze tours une fois.

“J’ai été là-bas avec sans doute le meilleur poids léger-poids lourd qu’il y ait eu au cours des dernières années.”

.

Yarde est de retour et poursuit une fois de plus son coup de champion du monde

Pendant ce temps, Arthur a déclaré à propos de l’affrontement Kovalev vs Yarde: «J’étais fan de lui ce jour-là. Le huitième tour a été serré. Je suis sûr que tout le monde au Royaume-Uni hurlait: “Obtenez le KO, obtenez le KO.”

“Mais ces choses arrivent et les gens rebondissent.”

Arthur a conclu en parlant du combat du 11 avril avec Yarde, qui est une étape très attendue pour lui dans sa carrière.

“C’est exitant. C’est un grand rival britannique. Je ne pense pas que cela se serait produit s’il n’avait pas été battu contre Kovalev.

. – .

Arthur a l’intention de ruiner le parti de Yarde

«Il aurait été un champion du monde et a probablement poursuivi des choses plus importantes, mais nous sommes ici maintenant et oui, c’est excitant.

“Je ne peux pas attendre, c’est un grand événement. Ce serait probablement un combat pour l’événement principal s’il n’y avait pas Dubois et Joyce.

“Je suppose que c’est un sentiment de soulagement parce que c’est ma chance de me catapulter correctement sur la scène.”

.