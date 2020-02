Anthony Yarde revient dans un combat sous le radar ce samedi en Espagne, révèle Frank Warren

Frank Warren a déclaré à talkSPORT.com qu’Anthony Yarde devrait revenir sur le ring dans un combat inattendu samedi soir à Madrid.

Le Britannique de 28 ans n’a pas concouru depuis qu’il a échoué dans son défi pour le titre mondial contre Sergey Kovalev en août, et a donc l’intention de jeter un peu de rouille sur un adversaire surpassé.

Yarde cherchera à retrouver le chemin du titre en 2020

Après avoir battu Yarde, Kovalev a été détrôné par Canelo Alvarez qui a ensuite quitté le titre des poids lourds WBO.

En conséquence, l’organe directeur a ordonné à Gilberto Ramirez contre Eleider Alvarez et Umar Salamov contre Maxim Vlasov comme deux éliminateurs avec les gagnants prêts à se rencontrer pour la ceinture vacante.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Ramirez pourrait se retirer du tournoi et Yarde pourrait être en lice pour prendre sa position en raison de son classement WBO.

Cependant, les règles de la WBO stipulent que vous devez remporter une victoire pour pouvoir participer à leurs combats pour le titre – d’où le sixième round espagnol pour Yarde.

Yarde se battra sur l’undercard de Daniel Dubois le 18 avril après le combat en Espagne

L’adversaire de ce combat au Memphis Nightclub à Madrid serait Diego Jair Ramirez – un compagnon colombien avec un dossier de 4-48-3.

Le promoteur Frank Warren a déclaré à talkSPORT.com: «Il vient juste de sortir du ring pendant un certain temps, donc il ne lui restera plus qu’à courir.

“Il pourrait se battre à nouveau dans les prochaines semaines, il doit gagner en premier.

“Ce n’est pas mon show donc on ne connaît pas l’adversaire.

«Je ne voulais pas attendre avril, avril est loin, il est sorti du ring depuis qu’il a combattu Kovalev.

«Il va rentrer et retirer cette rouille de son système.

“Ils ont appelé deux éliminateurs, mais si l’un des gars se retire [Yarde would jump in]. “

