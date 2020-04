Antic meurt, technicien qui a fait briller Oviedo dans les années 90

Iván Ania avait 15 ou 16 ans, elle ne se souvient pas exactement, lorsque Radomir Antic l’a appelé pour s’entraîner avec la première équipe. Lors de sa première séance, le Serbe lui a donné une cassette vidéo VHS. “Il avait des images de l’Ajax avec des exercices techniques et divers dribbles. Il m’a dit de copier la cassette et qu’avant chaque entraînement je devais lui montrer un des dribbles qui apparaissait dans la vidéo”, explique l’ancien joueur bleu. L’anecdote doit être contextualisée, l’utilisation de vidéos n’était pas courante et définit parfaitement un coach, Radomir Antic, avec des idées fixes et des méthodes innovantes à bien des égards. Le Serbe est décédé hier à Madrid à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie. Histoire du football espagnol; le seul à avoir formé Madrid, le Barça et l’Atlético; il laisse deux étapes très différentes à Oviedo, un club auquel il a lié une partie importante de sa carrière sur le banc.

Eugenio Prieto a signé Radomir Antic en février 1992, avec l’objectif immédiat de redresser le navire bleu dans une campagne au cours de laquelle Irureta était tombé. “Il est venu après avoir été entraîneur de Madrid. Un entraîneur très prestigieux”, se souvient Prieto; “A ce stade, Oviedo a été consolidé en Première Division. C’était un très bon moment où les objectifs sportifs ont été atteints et aussi la pratique d’un bon football.” Carlos Muñoz était dans cette équipe: “Il a fait ressortir le meilleur de moi et m’a fait me sentir important dans la première étape où il était à Oviedo. Ce furent de très bonnes années au cours desquelles l’équipe était à un très bon niveau en Première Division.”

Antic a sauvé Oviedo en 92/93 et ​​a obtenu deux neuvièmes places en 93/94 et 94/95. Il l’a fait avec des modèles qui réunissaient les meilleurs footballeurs internationaux (Jokanovic, Prosinecki ou Jerkan) avec des enfants de la carrière. Armando, qui avait fait ses débuts avec Jabo Irureta, s’est consolidé en premier avec Antic. “C’était une personne clé dans ma carrière, il m’a toujours fait confiance. Il voulait que nous traitions bien le ballon, que nous montions sur l’aile et avec rapidité. Cette année à Prosi, nous avons joué avec les lignes bien avancées. Cette équipe a très bien joué au football”, souligne-t-il. Armando.

Le cas d’Armando n’était pas isolé. Antic a opté pour Suárez de la jeunesse madrilène. Il a donné l’alternative à César et Iván Ania quand ils étaient jeunes. Aussi Sietes ou Manel. “S’il devait retirer les enfants, il n’avait aucun problème. Il se moquait de ce qu’ils disaient”, explique Ania. “Cela a changé ma vie. Il a misé sur moi de manière décisive. Il a transmis beaucoup de confiance aux joueurs: j’ai joué du côté avec le 11 sur le dos. Il m’a dit que c’était à lui de penser offensivement”, raconte Sietes. “S’il avait confiance en quelqu’un, il lui a tout donné. Regardez Prosi. Il est venu de Madrid et il l’a récupéré en tant que footballeur”, intervient Armando.

Dans certains domaines, le Serbe semblait avoir quelques pas d’avance. “Le mercredi après-midi, un match était toujours organisé entre les joueurs d’Oviedo et une équipe de troisième ou préférée. Avec Oviedo, les footballeurs ont joué sans minutes le week-end et les plus en vue de la Vetusta et de la jeunesse. Il aimait être proche de la canterano “, indique Iván Ania. Parmi ceux-ci, son image avec son chien “Ástur”, un bouledogue, se promenant dans El Requexón était courante. Ils disent qu’il a même arrêté de s’entraîner parce que “Ástur” était malade.

Qu’Oviedo a obtenu une meilleure image que les résultats, mais s’est consolidé en une équipe attrayante dans l’élite. Del Tartiere s’installe à Calderón, où il atteindra la gloire: Ligue et Coupe dans sa première campagne, 95/96 avec les matelas. Après son voyage à Atleti, il est retourné à Oviedo (2000/01), mais rien ne serait plus pareil. “Il aimait faire des ananas avec son groupe de travail. Il était méticuleux, il aimait tout contrôler et il voyait bien le football”, explique Quique Marigil, son deuxième cette saison. “Il a été consacré mais nous n’avons pas réussi à obtenir des fruits loin de chez nous. Cela nous a condamnés”, explique Iván Ania à propos d’une saison qui a mis fin à l’équipe en deuxième. Ce n’était pas non plus un bon retour pour Carlos: “Je suis venu du Mexique et après avoir passé trois mois à m’entraîner, il ne comptait pas sur moi et a signé Collymore.” Après cette deuxième mauvaise expérience à Oviedo, il entraînera Barcelone et Celta,

Lorsqu’une approche plus personnelle d’Antic est demandée, tout le monde est d’accord: il avait une personnalité “très exigeante”. “Il a marqué des distances avec le joueur, mais il aimait parler, être proche du footballeur”, raconte Armando. “Il a été l’un des meilleurs entraîneurs que j’aie jamais eu, et un ami”, intervient Carlos. “Son prestige ne fait aucun doute, il suffit de voir son CV”, explique Eugenio Prieto. “De nombreux jeunes deviennent professionnels grâce à leur travail”, conclut Sietes.

.