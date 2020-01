CBS

De plus, plus de nouvelles sur «Star Wars»

Andy donne une mise à jour sur où il est dans la production de Briarpatch (4:33) et les gars prévisualisent quelques émissions qui arrivent bientôt, y compris Star Trek: Picard (11:21) et la série Star Wars centrée sur Obi-Wan Kenobi (19 : 29). Plus: le moment de télé-réalité qui se passe sur Netflix (29:37).

Hôtes: Chris Ryan et Andy Greenwald

Invité: Kaya McMullen

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS