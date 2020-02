Anticiper le battage médiatique de la NFL 2020

Il est presque temps de réagir de manière excessive.

Taille de la main. Tableau de bord de 40 verges. Division de 10 verges. Questions inappropriées. Mesures semi-appropriées. Tests de symétrie faciale. OK, j’ai inventé ce dernier. Mais sinon, c’est la combinaison de la NFL, qui commence mardi matin.

Sont. vous. PRÊT?!

C’est la période de l’année où la NFL veut s’assurer que vous n’avez pas oublié le jeu le plus important des États-Unis. C’est la période de l’année où la ligue élimine la prochaine génération d’étoiles en maillot pour nous assurer de faire les gros titres. Alors regardons le repêchage de la NFL 2020, avec un œil sur les déménageurs potentiels à la moissonneuse-batteuse à Indianapolis cette semaine.

Choix 1-8 | Choix 9-16 | Choix 17-24 | Choix 25-32

Burrow est le numéro un, même avec ses soi-disant «petites mains». Mais Burrow veut-il aller à Cincy?

Il est largement considéré comme la meilleure perspective, donc ce n’est pas une mauvaise affaire de l’avoir au numéro 2. Il est susceptible de devenir un producteur de sacs à deux chiffres tout en défendant l’avantage dans le jeu de course.

Voici où les choses deviennent intéressantes

Je ne sais pas si les Lions rédigeront Tua, mais je pense que quelqu’un le prendra à cet endroit. Détroit tentera probablement d’envoyer des écrans de fumée sur leur intérêt pour lui pendant la moissonneuse-batteuse, car ils veulent faire du commerce, et ils doivent générer l’illusion que les équipes doivent échanger pour obtenir le quart-arrière de l’Alabama. Mais la vérité est probablement que les Lions préféreraient Matthew Stafford à Tagovailoa pour les trois prochaines années. Alors, il y a la question de savoir si les dauphins, chargeurs, panthères ou raiders veulent vraiment Tua.

Après la moissonneuse-batteuse, les équipes vont saisir l’opportunité de le repêcher. Ses examens médicaux devraient être bien. Ses interviews seront stellaires. Si ce n’est pas Détroit, ce sera l’une des autres équipes nécessiteuses de QB qui se rendront à cet endroit.

Nous parlons de Dave Gettlemen. Voyons. Avoir. Bizarre.

Non seulement Lamb est un joueur complet, mais il va aussi clairement gagner le développé couché.

Lamb a totalisé 2 485 verges et 25 touchés au cours des deux dernières saisons. Sa production a été obscène, et il est susceptible d’impressionner dans les deux exercices d’agilité dans le tableau de bord de 40 verges. C’est un point culminant pour un récepteur. Mais que faire si ce récepteur gagne la moissonneuse-batteuse?

Tua est parti, et les patients Dolphins sont bizarrement attachés à Ryan Fitzpatrick. Ils semblent avoir oublié qu’il ne porte plus ça à ses presseurs d’après-match, non?

Justin Herbert, de l’Oregon, est à ce stade, et Miami a prouvé qu’il ne voulait pas se précipiter pour obtenir un quart-arrière. Thomas est un tacle gauche prêt à l’emploi, et compte tenu du fait que les Dolphins viennent d’être libérés sur Laremy Tunsil, ils veulent probablement le remplacer.

Les Chargers, quant à eux, pourraient se retrouver pressés de prendre un quart-arrière. Philip Rivers est parti. Tom Brady est probablement une cible, mais il est difficile d’imaginer le quart-arrière des Patriots, qui est proche du propriétaire Robert Kraft, qui se dirige vers la famille Spanos, qui n’aime généralement pas leurs joueurs.

C’est donc Herbert.

Ce serait un scénario de rêve pour les Panthers, qui ont vraiment besoin d’un cornerback et heureusement, décrochent le meilleur dos défensif du repêchage à Okudah. Il s’agit d’un demi de coin fermé, qui, selon de nombreux suspects, figurera parmi les cinq premiers choix.

Simmons est le genre de prospect qui est si polyvalent que les équipes ne savent pas quoi faire de lui. Il peut probablement jouer à l’intérieur et à l’extérieur du secondeur et même à la sécurité au niveau de la NFL.

Mais sa position la plus vraie sera probablement le secondeur, et les Cardinals chercheront probablement une mise à niveau à l’intérieur et à l’extérieur de cette intersaison. Je me demande, cependant, si la moissonneuse-batteuse est susceptible de le rapprocher du n ° 3 du classement général et des Giants (comme je l’avais prédit dans mon premier draft de 2020). L’athlétisme de Simmons devrait être extrêmement bien testé à Indy.

.