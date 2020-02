Antonio Brown poursuit sa tournée d’excuses avec un message pour Big Ben

Le large receveur sans emploi, Antonio Brown, espère toujours qu’il pourra retourner dans la NFL au cours de la saison à venir, et après sa dernière controverse hors champ, Brown a passé l’intersaison à tenter de réparer son comportement souvent erratique. Brown s’est excusé publiquement auprès du «Le type de gars qu’il est. Il se sent comme le propriétaire. Bro, vous avez jeté le au joueur de ligne D. Comment vais-je courir un meilleur itinéraire? Vous devez me donner une meilleure balle. Dans la ligue, vous allez avoir un gars de l’équipe qui dira: «mon garçon, tu ne peux rien dire. J’ai besoin que vous sortiez comme … Mais c’est comme, pourquoi je dois jouer? “ En août, Brown a envoyé un tweet maintenant supprimé, demandant à Roethlisberger de “se taire déjà” et affirmant qu’ils n’étaient “jamais amis”. .