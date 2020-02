Antonio Brown s’excuse, dit qu’il a été «le cancer de la NFL»

Antonio Brown a constamment fait les gros titres au cours de la saison de la NFL pour toutes les mauvaises raisons, mais malgré son arrestation récente et l’enquête en cours de la NFL sur les allégations d’inconduite sexuelle contre Brown, le receveur espère retourner dans la ligue et reprendre sa carrière de footballeur.

Plus tôt cette semaine, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré qu’il voulait aider Brown et que la NFL et l’association des joueurs mettront des ressources à la disposition de Brown pour se mettre sur la «bonne voie».

Via Trib Live:

«La première chose est toujours de penser au bien-être d’Antonio, de comprendre ce que traverse Antonio. Nous ne parlons pas du bien-être de nos joueurs en public, mais je peux vous dire que vous pouvez être sûr que la NFL et la NFLPA ont d’énormes quantités de ressources disponibles pour tous les joueurs. Ils vont être mis à la disposition d’Antonio. »

Dans une longue interview avec ESPN, Brown s’est excusé pour ses actions au cours de l’année dernière, mais a remis en question les commentaires de Goodell, disant à Josina Anderson qu’il croyait que la NFL le surveillait “quand nous le verrons”.

«J’ai été heureux d’entendre qu’après 140 jours, il y avait une certaine positivité à mon sujet parce que récemment je viens d’être le cancer de la NFL. L’enfant à problèmes, le gars qui a des ennuis, le genre de gars qui a un mauvais récit à son sujet. »

