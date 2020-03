Antonio Brown suit Tom Brady aux boucaniers

Antonio Brown suit-il Tom Brady aux Buccaneers de Tampa Bay? Les choses vont dans ce sens.

Mardi, Brady a révélé dans un article sur les réseaux sociaux qu’il en avait fini avec les New England Patriots. Après deux décennies, il cherchait une nouvelle situation pour lui-même.

Quelques instants plus tard, plusieurs initiés de la NFL ont rapporté que les Buccaneers étaient apparus comme un favori pour signer Brady. Beaucoup sont allés jusqu’à appeler cela un «accord conclu».

Selon l’initié de la NFL, Dale Arnold, en plus d’être lui-même, Brady pourrait amener un ami à Tampa Bay avec lui.

En savoir plus sur @TomBrady à @Buccaneers: On m’a dit que @Chargers avait fait une “accusation” tardive et légitime, mais TB12 estimait que TB offrait une meilleure chance de gagner. Et ne soyez pas surpris si Antonio Brown finit par être impliqué.

– Dale Arnold (@DaleEArnold) 17 mars 2020

Brown, avec qui Brady a joué pendant tout un match, a en quelque sorte forgé une relation très étroite avec le futur Hall of Famer de 42 ans.

En tant que tels, les deux hommes ont signalé qu’ils aimeraient jouer ensemble dans leurs prochains lieux – où que ce soit.

“Ne soyez pas surpris si Antonio Brown est éventuellement impliqué”, a déclaré Arnold.

Voyant que les Buccaneers ont déjà Chris Goodwin et Mike Evans, Brady pourrait entrer dans une situation offensive assez empilée si Brown le suivait vraiment en Floride.

Les Chargers de Los Angeles, les Dolphins de Miami et les Raiders de Las Vegas auraient tous été prétendants aux services de Brady à un moment donné, mais apparemment les Buccaneers ont pu le gagner pour une raison ou une autre.

Une annonce finale sur la décision de Brady devrait être publiée mercredi. Une fois que cela se produit, une certaine clarté devrait également apparaître sur la situation de Brown.

