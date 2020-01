Antonio Conte et son équipe ont reçu 26 millions de livres sterling de Chelsea après leur limogeage en 2018

Les derniers comptes de Chelsea révèlent à quel point il était coûteux de renvoyer l’ancien patron des Blues, Antonio Conte.

L’Italien, actuellement manager des dirigeants de la Serie A Inter, a remporté une bataille juridique pour garantir le paiement intégral de la dernière année de son salaire après avoir été abattu avec 12 mois restants sur son contrat.

Conte n’est pas parti tranquillement après avoir été limogé par Chelsea

Chelsea a été obligé d’indemniser Conte, son personnel d’arrière-boutique, et de couvrir tous les frais juridiques de ce qui s’est avéré être un processus douloureusement long.

Et le départ désordonné de Conte de Stamford Bridge en 2018 a fini par coûter plus cher au club 26 millions de £ au total.

“Les éléments exceptionnels de l’année en cours de 26,6 millions de livres sterling concernent les changements dans la gestion de l’équipe masculine et le personnel d’entraîneurs, ainsi que les frais juridiques associés”, a lu le dernier ensemble de comptes publiés de Chelsea, pour l’année se terminant le 30 juin 2019.

Se séparer d’énormes gains est devenu monnaie courante à Chelsea depuis que Roman Abramovich a acheté le club en 2003.

Jose Mourinho et son personnel ont été payés 23,6 millions de livres sterling après le limogeage du Portugais pour la première fois en 2007, tandis qu’André Villas-Boas a reçu 12 millions de livres sterling après son départ en 2012.

Au total, les Bleus ont dépensé plus de 90 millions de livres sterling à la barre à l’époque d’Abramovich.

Conte a remporté la Premier League 2016/17 et la FA Cup en 2018 alors qu’il était en charge de Chelsea, et il a été remplacé dans la pirogue de Stamford Bridge par Maurizio Sarri.

