Antonio Gates réagit aux chargeurs signant Tom Brady

Antonio Gates a réagi à la signature potentielle de Tom Brady par les Chargers cette semaine.

Gates, sans doute le meilleur pur talent de l’histoire de l’équipe, a approuvé sans réserve le transfert potentiel de Brady des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Los Angeles.

Brady a passé l’intégralité de sa carrière en Nouvelle-Angleterre et y a remporté six championnats, mais aurait été de plus en plus frustré.

Entre les problèmes entourant son salaire proposé pour la saison prochaine, un manque perçu de talent sur la liste des Patriots et le désir de commencer à s’installer pour sa carrière post-NFL, il semble y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles Brady voudrait faire un changement .

En tant qu’agent libre sans restriction, la Nouvelle-Angleterre ne peut rien faire pour l’arrêter à ce stade.

Pendant des mois, les Chargers auraient été la destination préférée de Brady si le futur Temple de la renommée décidait de quitter les Patriots.

Récemment, TMZ a rattrapé Gates et l’a pressé sur ce qu’il ressentirait à l’idée que Brady vienne à Los Angeles.

“S’il vient ici, je vais être un grand fan”, a-t-il déclaré à TMZ.

“J’ai entendu dire qu’il pourrait venir ici et nous bénir de sa présence, donc ce serait un grand spectacle à voir.”

L’approbation de Gates est évidemment assez importante. Chargeur à vie, il a enregistré 955 prises, 11 841 verges et 116 points avec la franchise. Quand tout sera dit et fait, tout comme Brady, Gates sera certainement inscrit dans le Hall of Fame.

