Antonio Rudiger frappe deux fois alors que Chelsea remporte un match nul divertissant avec le gaspillage de Leicester pour continuer la malédiction de Brendan Rodgers contre les Blues

Antonio Rudiger était le héros improbable de Chelsea alors que les Blues ont attrapé un match nul 2-2 avec Leicester dans une affaire divertissante au King Power.

L’arrière central allemand a mené les Bleus devant avant qu’Harvey Barnes et Ben Chilwell ne tournent le jeu.

Rudiger était au double pour Chelsea

Mais Rudiger était sur place pour tirer le niveau des visiteurs avec une autre tête fantastique pour montrer à ses attaquants inutiles comment c’était fait.

Mais alors que Chelsea tentera de rater des occasions en première mi-temps, Leicester a gaspillé deux occasions en or pour la gagner.

Un Jonny Evans complètement banalisé s’est dirigé largement, puis un Barnes tout aussi sans opposition a raté à huit mètres.

Le résultat ouvre la porte aux quatre meilleurs rivaux de Leicester et Chelsea, Manchester United et Wolves s’affrontant à Old Trafford ce soir – en direct sur talkSPORT.

Cela signifie également que Brendan Rodgers n’a jamais battu ses anciens employeurs en tant que manager en 14 tentatives, avec huit nuls et six défaites.

