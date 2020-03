Antonio Zapatero, champion de tennis, à la tête de l’hôpital IFEMA

IFEMA est devenu le premier hôpital dédié exclusivement à la crise des coronavirus samedi dernier. Le champ de foire a été préparé en un temps record pour accueillir un total de 5 500 lits, 5 000 pour l’hospitalisation et 500 pour les soins intensifs. A la tête du projet, la Communauté de Madrid a élu le Dr Antonio Zapatero, un médecin avec une vaste expérience et aussi un grand joueur de tennis, avec de nombreux titres nationaux.

Avec le Country Club Villa de Madrid, le médecin Il a été champion du Master de +35 et +50, en plus de gagner 12 fois par équipe dans la catégorie +55 et +60, entre autres titres. Antonio Zapatero a assisté au journal AS au milieu de la crise des coronavirus.

«C’est un énorme projet. Il y a quelques jours, ils étaient des entrepôts pour les foires et depuis samedi matin, nous avons un hôpital pour 1 500 personnes. C’est quelque chose de spectaculaire. Nous avons reçu environ 400 patients et nous avons déjà 110 sorties en quatre jours “, a déclaré Zapatero, excité par le projet.

«La peur ne contribue à rien, elle vous fait vous sentir petite»

Sur la pression qu’il exerce, Zapatero évite de parler de peur: «Nous sommes médecins et, depuis que nous avons étudié la course, nous savons à quoi nous nous exposons. La peur ne contribue à rien, elle vous fait vous sentir petite. Nous essayons toujours de faire notre travail avec espoir et évidemment nous ne sommes pas fous. Nous avons le plus grand soin, avec un masque, des gants, une distance de sécurité … ».

Le directeur de l’hôpital IFEMA a également évoqué sa grande passion, le tennis: «Cela fait partie de ma thérapie, comme une obligation que je m’impose. J’essaie de jouer cinq jours par semaine. Dans mon agenda hebdomadaire, le tennis est très important, Je fais en comptant sur ces soirées, je cherche les rivaux et je laisse tout fixe. Lorsque cette crise passera, j’essaierai de revenir à la normalité “, a conclu Zapatero dans l’interview pour AS.