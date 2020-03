«Antti Niemi? Il n’a pas fini, il n’a que 28 ans!

S’il y a un clip classique qui nous fait encore rire sur talkSPORT.com, c’est celui-ci.

Pour préparer le terrain, un fan de Hearts a appelé pour exprimer son choc que le Finlandais Antti Niemi n’avait pas encore été appelé pour l’équipe nationale d’Écosse.

.

Antti Niemi était un international finlandais avant son arrivée à Hearts

Vous avez probablement déjà repéré le problème avec celui-ci, mais il a fallu un certain temps à cet appelant, trop long pour le coton.

Alors que le gardien affichait une belle forme dans le but du club d’Édimbourg, l’appelant était scandalisé – incrédule en fait – que le patron de l’Écosse, Craig Brown, le négligeait lorsqu’il a nommé son équipe.

Après tout, d’autres joueurs de Hearts faisaient régulièrement partie de l’équipe – pourquoi pas Niemi?

L’ancien défenseur de l’Ecosse et de Man United, Arthur Albiston, était l’homme qui devait le lui dire, que Niemi n’était certainement pas écossais.

Le reste, disent-ils, appartient à l’histoire, avec ce clip depuis qu’il est devenu l’un des moments les plus emblématiques de 20 ans de talkSPORT.

Pauvre gars.

Niemi a également joué pour Southampton, où il a joué dans la finale de la FA Cup 2003

Votre interlocuteur: Je me posais des questions sur la sélection des gardiens de but de l’équipe écossaise, et il doit savoir que Hearts a une bonne équipe, nous avons Colin Cameron dans l’équipe et Steven Pressley mais je ne sais pas pourquoi, pendant au moins trois saisons, il a été ignorant Antti Niemi.

Albiston: Antti Niemi?

Votre interlocuteur: Toujours! Je sais pas pourquoi il n’a pas de jeu?

Albiston: … Pour l’Ecosse?

Votre interlocuteur: Toujours!

Albiston: … Il vient de Finlande.

Votre interlocuteur: Il est quoi?!

Albiston: Il est finlandais.

Votre interlocuteur: Il n’a pas fini, il n’a que 28 ans!

.

En plus d’être un ancien joueur des Rangers, Hearts, Southampton et Fulham, Niemi a involontairement sa place dans l’histoire de talkSPORT!

Albiston: … Non, pas fini, il vient de Finlande.

Votre interlocuteur: Que voulez-vous dire?

Albiston: Sa nationalité est finlandaise.

Votre interlocuteur: Il n’est pas écossais?

Albiston: Non!

Votre interlocuteur: Ohhh, je pensais qu’il était écossais!

Écoutez le moment emblématique de talkSPORT dans toute sa splendeur ci-dessus!

