Aperçu, composition confirmée et commentaire de talkSPORT sur le match de la FA Cup alors que Norwich attend les vainqueurs

Les rivaux de Premier League Tottenham et Southampton s’affronteront ce soir pour une place au cinquième tour de la FA Cup.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 à St Mary’s le mois dernier et régleront leur quatrième match nul au Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham de Jose Mourinho affrontera Southampton en FA Cup

Tottenham a battu les Saints 2-1 à domicile en championnat en septembre avec Harry Kane pour le vainqueur.

talkSPORT sera dans le nord de Londres ce soir pour voir le dernier match nul du quatrième tour de la saison.

Une rencontre avec les lutteurs de haut vol de Norwich attend le vainqueur de ce soir.

Comment écouter

La rediffusion du quatrième tour de la FA Cup débutera à 19 h 45 le mercredi 5 février.

Le commentaire complet du Tottenham Hotspur Stadium sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 19h.

Mark Saggers vous apportera toute la préparation avant de passer à notre équipe de commentateurs en direct de Sam Matterface et Danny Mills.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou via votre autoradio sur 1089 ou 1053 MW.

Nouvelles de l’équipe

Giovani Lo Celso et Erik Lamela ont été blessés lors du match de quatrième ronde de la FA Cup avec Tothampton à Southampton.

Dele Alli n’était en forme que pour le banc après sa blessure le week-end, il y a donc eu un premier départ depuis le Nouvel An pour Tanguy Ndombele.

Stuart Armstrong a raté Saints avec un problème de hanche, mais c’était un côté par ailleurs fort nommé par Ralph Hasenhuttl.

C’est touch and go si Alli jouera ce soir

Qu’est-ce qui a été dit?

Le match se déroule alors que les deux parties devraient être en vacances d’hiver de la Premier League et le manager des Spurs, Mourinho, n’a pas eu besoin de beaucoup d’encouragements pour critiquer à nouveau le calendrier.

Avec la pause répartie sur deux week-ends, Mourinho est perplexe que son équipe ne soit pas présente ce week-end, mais doive ensuite jouer le week-end prochain juste avant un affrontement en Ligue des champions en 16es de finale.

“Je n’aime pas ça. Je n’aime pas la façon dont c’est, surtout parce qu’il n’y a pas d’attention lorsque vous jouez en Ligue des Champions », a-t-il déclaré.

«Ce serait beaucoup plus normal pour nous de jouer ce week-end et de ne pas jouer avant de jouer contre Leipzig. Mais non, vous avez une pause mais vous jouez contre Aston Villa dimanche, pas samedi ou vendredi mais dimanche.

«Donc, ils vous ont donné 10 jours de pause, mais ensuite vous jouez le dimanche, quand vous jouez ensuite le mercredi.

“Donc, pour moi, la pause n’a pas de sens comme elle est. Mais je ne me plains pas, c’est ce que c’est.

Southampton de Ralph Hasenhuttl cherchera à atteindre le cinquième tour de la FA Cup

Le patron de Southampton Ralph Hasenhuttl, quant à lui, a réitéré son aversion pour les rediffusions de la FA Cup avant leur voyage à Tottenham.

Le patron des Saints a déclaré: «Mon opinion personnelle est que je ne suis pas un ami de ces rediffusions, d’abord parce que cela minimise les chances des petites équipes de peut-être faire ces grands miracles et passer au tour suivant.

«La deuxième chose est le calendrier. Nous acceptions tous que nous aurions cette rediffusion pendant les vacances d’hiver.

«Peut-être que l’année prochaine, nous devrions nous demander s’il est vraiment nécessaire de le faire exactement cette semaine.

“C’est quelque chose auquel nous devons penser, peut-être que cela n’a pas de sens, car nous parlons de vacances d’hiver et il n’y a pas de vacances d’hiver.”

Compositions confirmées

Tottenham: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga, Dier, Winks, Ndombele, Sessegnon, Lucas, Son.

Sous-marins: Gazzaniga, Sanchez, Cirkin, Skipp, Gedson, Dele, Parrott.

Southampton: Gunn, Ward-Prowse, Stephens, Bednarek, Bertrand, Hojbjerg, Romeu, Boufal, Redmond, Ings, Long.

Sous-marins: Lewis, Vokins, Vestergaard, Smallbone, Armstrong, Obafemi, Adams.

