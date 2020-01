Aperçu des paris sur l’Open d’Australie: Osez rêver avec les stars de Next Gen Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas

Il a commencé l’année en beauté après avoir décroché un pourboire de 9/2 à Doha et maintenant Derek Bilton est prêt à remplir à nouveau vos poches avec son aperçu des paris sur l’Open d’Australie.

Le premier Grand Chelem de l’année est à nos portes et la résolution du Nouvel An pour chaque star Next Gen doit sûrement être de «gagner plus de majors».

Rappelez-vous que vous devez retourner en 2016 pour trouver la dernière fois qu’un majeur n’a pas été remporté par l’un des trois grands, mais à un moment donné, cette séquence va prendre fin, non?

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont volé toute une génération de titres du Grand Chelem. Ils ont détenu un quasi-monopole sur les majors mais comme Bob Dylan a jadis chanté “The Times They Are a-Changin”.

Les bookmakers ne sont cependant pas convaincus, et en faisant de Djokovic un favori général 6/5, ils sont clairement d’avis que l’épreuve masculine pourrait être une course à un cheval. Djokovic a remporté deux tournois du Grand Chelem l’année dernière, dont Wimbledon, pour porter son total de carrières à 16.

Cependant, son record à Melbourne est vraiment remarquable. Le Serbe a dominé cet événement au cours de la dernière décennie, gagnant six fois depuis 2011. Il est sept fois champion des Down Under et le favori évident. Il a également commencé sa campagne 2020 de façon inquiétante en allant 8-0 lors de la récente Coupe ATP. .

Pourtant, alors qu’il est l’appel logique, il a déjà été troublé par une blessure au bras cette année, un problème qui l’a forcé à se retirer de l’US Open. Dans cet esprit et avec un tirage délicat à négocier, je ne serais pas tout à fait sûr de lui coller l’argent de l’hypothèque à un prix aussi maigre.

Ce tournoi n’a jamais été aussi rentable pour les supporters de Rafael Nadal. L’Espagnol n’a gagné qu’une seule fois ici – il y a 11 longues années – et même s’il a réussi à atteindre la finale, il est peu important qu’il perde ses 19 derniers sets d’affilée contre Djokovic sur le terrain.

Nadal est le n ° 1 mondial pour une raison et devrait profiter de la nouvelle surface Greenset (qui a remplacé l’ancien terrain Plexicushion) qui devrait certainement ralentir les conditions malgré ce que disent les organisateurs. Cependant, toute la saison de Nadal tourne autour du swing d’argile et de Roland Garros et vous pouvez parier votre vie qu’il échangerait volontiers une sortie anticipée ici si cela signifiait un autre titre de Roland-Garros.

Roger Federer – le grand vieil homme de l’ATP Tour – a un beau record Down Under mais a été vu pour la dernière fois contre Stefanos Tsitsipas à Londres en novembre lors des finales de l’ATP. Il n’a plus joué au tennis de compétition depuis lors, donc il y a un point d’interrogation sur sa forme et tout aussi important sur sa netteté.

Cependant, il devrait certainement être frais et il a obtenu un match nul. Il convient également de se rappeler qu’avant de perdre un thriller contre Tsitsipas ici l’an dernier, Fed n’avait perdu qu’un seul de ses 23 matchs précédents à l’Open d’Australie. Pour cette raison, je ne découragerais pas les parieurs de le soutenir à 10/1, mais je ne me lancerai pas moi-même au motif qu’il n’a pas encore été vu en action compétitive et il est dans la même moitié que Djokovic, ce qui signifie un potentiel semi- match final.

Le récit de la seconde moitié de 2019 a été la prochaine génération qui menaçait de briser cette emprise de Djokovic, Nadal et Federer sur le jeu masculin. Tsitsipas remportant la finale de l’ATP était extrêmement important, mais une plus grande histoire pour moi était la séquence de victoires folles de Daniil Medvedev après Wimbledon.

Le Russe a remporté des matchs à gogo sur le terrain et est tombé dans un murmure d’un premier Grand Chelem à New York, perdant un combat titanesque contre Nadal en cinq ans. En tant qu’athlète, il n’est pas le plus esthétiquement agréable à l’œil, mais le joueur de base a le jeu pour le rectifier avec les meilleurs et est beaucoup plus difficile mentalement que des pairs tels que Alexander Zverev et Nick Kyrgios.

Sa ligne de forme à Melbourne est également décente. Medvedev s’est amélioré chaque année dans ses trois apparitions à l’événement et fonctionnant avec un réservoir plein, il peut aller jusqu’au bout cette année à 8/1.

Dans l’autre moitié, Tsitsipas semble valoir le pari à 14 secondes. Il est le plus jeune joueur classé dans le top 10 mondial et cette victoire en finale de l’ATP aurait dû lui donner une énorme confiance. S’il peut jouer avec la même intensité qu’il a montré à Londres, il pourrait aller jusqu’au bout.

Le Grec devrait rencontrer Djokovic lors des huit derniers matchs, mais il ne sera pas déconcerté, ayant remporté les deux matches que la paire a disputés jusqu’à présent sur le terrain dur dans une carrière qui pourrait finir par être très spéciale.

Du côté des femmes, l’indomptable Serena Williams est 4/1 pour remporter un 24e titre du Grand Chelem, ce qui égalerait le record de la légende australienne Margaret Court. Serena a triomphé ici sept fois, avec sa dernière victoire à venir en 2017.

Ce fut le dernier titre du Grand Chelem pour l’idole américaine, mais elle sera pleine de confiance après avoir récemment décroché l’ASB Classic à Auckland, son premier titre en simple depuis sa naissance il y a près de trois ans.

La championne de Roland-Garros Ash Barty n’a jamais semblé à l’aise ici pour une raison étrange, alors Serena a l’air d’être une favorite digne et peut revendiquer une victoire émotionnelle au cours de l’hiver d’une illustre carrière.

