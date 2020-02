Bryan Curtis et David Shoemaker s’assoient pour regarder Bloomberg et les caucus du Nevada (04:00), la blague surmenée de Twitter de la semaine (20:30), Google a finalement payé pour le contenu des actualités (23:15), et la fin de Jessica Mendoza s’exécute avec ESPN et les Mets (29:15), avant de faire ses adieux au romancier solitaire Charles Portis (34:30).

