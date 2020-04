Aperçu du dernier match de la dernière ligue de basket-ball active sur Terre

Il n’y a qu’une seule ligue de basket-ball sur la planète qui joue actuellement des matchs au milieu de la pandémie de COVID-19, et il ne reste qu’un seul match dans la saison de cette ligue. Je vais donc rester debout jusqu’aux petites heures du jeudi matin en regardant un gars de 7 pieds 5 pouces essayer de gagner un championnat dans une salle de sport vide.

Le manque de sport dans ma vie a été bouleversant. Normalement, j’écris sur le sport pendant la journée, car c’est mon travail. Ensuite, je regarde les sports pendant la soirée, car c’est à ce moment-là que les événements sportifs se produisent. Je ne dirais pas que je suis bouleversé par le manque de sport autant que je suis perturbé, comme si mes rythmes circadiens étaient interrompus. J’ai donc cherché essentiellement n’importe quel produit de type sportif et j’ai parié de petites sommes d’argent dessus. Les ligues de football du Bélarus et du Nicaragua ont reconnu qu’elles sont soudainement les compétitions sportives les plus importantes au monde et ont commencé à diffuser tous leurs jeux sur YouTube. C’est alarmant que je le sache.

Mais rien n’a été aussi convaincant que la Super Basketball League de Taiwan. J’ai appris que la SBL jouait encore des matchs il y a trois semaines, dans un article du New York Times axé sur la décision de la ligue de jouer dans une «bulle de basket-ball», toutes les équipes s’entraînant et jouant dans le même établissement. Cette pièce du Times a mentionné quelque chose d’important à part: l’un des joueurs non taïwanais de la ligue est Sim Bhullar, le Canadien de 7 pieds 5 pouces qui est devenu le premier joueur NBA d’origine indienne au cours d’un passage de trois minutes avec les Kings en 2015. (Ce n’est pas une exagération – Bhullar a joué pendant exactement trois minutes.) Je suis extrêmement passionné par les basketteurs extrêmement grands; en 2014, j’ai écrit que Bhullar était mon joueur de basket-ball universitaire préféré à regarder tout en prévisualisant son équipe de l’État du Nouveau-Mexique avant le tournoi de la NCAA.

J’ai donc regardé Bhullar et les Dinos Yulon Luxgen. Depuis que je vis à Los Angeles, leurs matchs ont lieu au milieu de la fichue nuit, mais je ne sais pas vraiment quand je suis censé être réveillé ou endormi. Et jeudi à 5 h HE, je regarderai les Dinos jouer dans le sixième match à tirage au sort des finales de la Super Basketball League. (Il sera diffusé en continu à partir du compte YouTube officiel de la FIBA, qui, curieusement, continue de demander des dons aux téléspectateurs comme si c’était un adolescent jouant à Call of Duty et non une riche fédération sportive internationale.) Je devrais expliquer l’expression «gagnant à emporter». 6 ”: l’adversaire des Dinos, Taiwan Beer, a obtenu une avance de 1-0 pour ouvrir la série sur la base de son record de 25-7 en saison régulière. Donc, même si les Dinos ont remporté trois des cinq premiers matchs, la série est techniquement à égalité 3-3. Honnêtement, je n’ai jamais pensé que j’accepterais les dinosaures, ou quoi que ce soit, plutôt que la bière.

Les Dinos – joli logo, soit dit en passant – sont passés de 16 à 16 en saison régulière, et sont donc des outsiders de la série. Mais ils sont la meilleure équipe, c’est pourquoi ils ont remporté trois des cinq matchs. Bhullar est jumelé à Marcus Keene, qui a en moyenne 30 points par match pour le centre du Michigan en 2016-2017 pour diriger la division I.Dans l’acte ultime de la comédie, Keene est de 5 pieds 9 pouces… 20 pouces et 220 livres plus petit que la montagne à à qui il passe. Parfois, le Lilliputian Keene porte son Gulliver; il est le meilleur buteur de l’équipe et a perdu 46 points pour forcer le match 6. Mais Bhullar change la forme de chaque match qu’il joue.

J’ai vu beaucoup de basketteurs de très grande taille et Bhullar est différent. La plupart des joueurs de 7 pieds 5 pouces et plus sont des figurines de bâton avec des corps qui semblent avoir été étirés dans Photoshop. Lorsque vous mesurez environ deux pieds de plus que l’homme moyen, il est difficile d’ajouter du volume. Bhullar, cependant, a un cadre relativement normal qui se trouve être de 7 pieds 5 pouces. Son poids de jeu dans la NBA était de 360 ​​livres, et je ne serais pas surpris si ce chiffre était trop bas.

Même à un niveau de compétition relativement élevé, Bhullar est difficile à arrêter lorsqu’il obtient le ballon. Il a tiré 72,7% du terrain lors de sa première saison en G League en 2015. À Taïwan, sa performance est comique. Bhullar a remporté le titre SBL en 2017 en menant les Dacin Tigers à un balayage derrière quatre doubles-doubles et une performance de 21 et 19. Cette année, il n’a rejoint les Dinos qu’en mars et Bhullar a remporté les honneurs du joueur de la semaine au cours de quatre des cinq dernières semaines de la ligue. Au premier tour des éliminatoires, les Dinos ont balayé Pauian, une équipe sans joueurs de plus de 6 pieds 10 pouces. Bhullar a récolté en moyenne 23 points et 20 rebonds tout en tirant à 71,7% sur le terrain. Personne n’a jamais semblé aussi dominant et ennuyé que Bhullar tout en pelletant le ballon dans le bord avec une cavalcade d’hommes taïwanais suspendus sur ses épaules. (Il est le grand gars.)

Alors, comment les Dinos ont-ils réussi à perdre deux matchs? Taiwan Beer, qui a un joueur de 6 pieds 11 pouces dans l’Ukrainien Igor Zaytsev, a gardé Bhullar en échec, le tenant à six points dans le match 1 et quatre points dans le match 5. (Bhullar est en moyenne de 10,2 points et 14,8 rebonds pour le Et Bhullar est livré avec ses limites, car il est très probablement le joueur le plus lent que j’aie jamais vu. Il bouge comme un ent. En défense, il se profile dans la peinture tandis que les quatre autres Dinos se bousculent frénétiquement pour compenser le fait qu’un de leurs coéquipiers ne fournira aucune aide à la défense ou ne tournera en aucune circonstance. Oui, Bhullar est une présence imposante dans la peinture – en 2015, il a dirigé la G League en blocs par match – mais ce n’est pas aussi important qu’il n’y paraît lorsque les adversaires peuvent obtenir des pointeurs 3 points et des sauteurs de milieu de gamme ouverts avec quelques passes et écrans.

Regarder Bhullar ressemble moins à regarder le basket-ball qu’à une expérience pour voir si une équipe jouant à six contre cinq en attaque peut réussir si elle joue à quatre contre cinq en défense. Je serai debout au milieu de la nuit pour voir si les expérimentateurs peuvent gagner. C’est le dernier match de basket de la dernière ligue de basket sur terre, et je n’ai aucune idée de ce que je ferai quand ce sera fini.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer