Aperçu du Super Bowl 2020: ce que les 49ers feront en attaque

Bonjour à nouveau, fans de la NFL. Préparons-nous pour le Super Bowl 54 avec la troisième partie de mon aperçu en cinq parties. Nous avons déjà examiné ce que les Chiefs feront en attaque et ce que les 49ers feront en défense lors de leur rencontre à Miami. Il est maintenant temps de se concentrer sur l’infraction de San Francisco.

Avant d’en arriver là, je voulais vous rappeler ce qu’il y a d’autre dans cette série et quand tout est publié:

28 janvier: Chefs en infraction; 49ers en défense

29 janvier: 49ers en attaque; Chefs de la défense

30 janvier: Qui va gagner le Super Bowl

Un autre rappel: ma principale priorité ici est de vous expliquer comment je pense que les deux équipes vont essayer de se battre et quels jeux elles pourraient utiliser pour le faire. Avec cela, voici ce à quoi je m’attendrais lorsque les 49ers attaqueront dans le Super Bowl.

Que se passera-t-il lorsque les 49ers exécuteront le ballon

Tout au long de la saison, et particulièrement au cours des dernières semaines, les 49ers nous ont montré ce qu’ils peuvent faire en attaque quand ils commencent leur match de course. Ils ont juste fini physiquement de dominer deux très bonnes défenses d’affilée (Vikings, Packers), et les statistiques de précipitation n’étaient même pas aussi brutales que le film. Il est temps que nous commencions tous à respecter leurs noms!

Autant que la blessure de Tevin Coleman soit préoccupante, la chose à comprendre à propos du jeu de course de San Francisco est que les trous seront là pour quiconque s’alignera dans le champ arrière. De toute façon, Raheem Mostert est probablement le meilleur du groupe en ce moment. Si Coleman ne peut pas jouer, les 49ers ont toujours un gars de la troisième corde helluva dans Matt Breida, un mec qui a aussi le sang froid avec le ballon dans les mains.

N’oublions pas que Breida avait aussi plus de 600 verges au sol cette saison, et il a même commencé cinq matchs. Pour autant que je sache, la seule raison pour laquelle Breida n’a pas beaucoup joué ces derniers temps est qu’il a eu des problèmes de tâtonnement vers la fin de la saison (trois tâtonnements, deux perdus depuis la semaine 15). Mais quelle meilleure façon de se racheter que sur la plus grande scène de la NFL?

En passant, permettez-moi de dire ceci: vous pouvez vous moquer de San Francisco pour vous appuyer lourdement sur son jeu de course jusqu’à présent en séries éliminatoires et ne pas demander au quart-arrière Jimmy Garoppolo d’en faire trop. Tout ce que je sais, c’est que la chose la plus simple à faire dans un match de football est de faire demi-tour et de remettre le ballon lorsque vous obtenez plus de 5 mètres par coup. Si vous pouvez le faire si efficacement, pourquoi diable ne continueriez-vous pas à le faire?

Voulez-vous gagner ou voulez-vous simplement avoir l’air cool?

De toute évidence, ce que font les 49ers fonctionne. D’ailleurs, si ou quand les Chiefs sont capables d’arrêter la course, Garoppolo est plus que capable de jouer dans le jeu de passe. Mais personnellement, je ne pense pas que les 49ers devraient lancer une seule passe de plus qu’ils ne le doivent s’ils veulent vraiment ramener le matériel dans la Bay Area.

Cela dit, je vois une intersection entre les Chiefs qui ont du mal à arrêter les contre-parties et les 49ers montrant la capacité de s’en sortir toute la saison. Je veux dire, fondamentalement, tout jeu avec un garde-corps semblait donner aux Chiefs une place dans les matchs que j’ai regardés. Et il se trouve que les 49ers sont assez bons pour exécuter toutes sortes de jeux avec des gardes, y compris certains Power Os punissants. Il est donc très probable que nous voyions tout ce qui précède dimanche.

La partie la plus effrayante du jeu de course des 49ers est leur polyvalence. Ce qui les rend si difficiles à affronter, c’est qu’ils peuvent exécuter un Power O à la perfection sur un jeu, puis se retourner et parcourir une zone large avec précision le suivant. Ce n’est pas nécessairement «normal». Et ils peuvent exécuter tous ces différents types de jeux à partir de toutes sortes de formations et avec toutes sortes de personnel.

Vous verrez probablement toutes sortes de schémas de blocage d’eux tout au long du jeu. Leur pain et leur beurre, quelle que soit la défense à laquelle ils sont confrontés, semblent être des jeux dirigés par les arrières. Mais ils peuvent exécuter différents schémas de blocage du ventre, donc les chefs devraient également être à l’affût.

Les 49ers courent également ce qu’on appelle parfois un ventre «Ram», que je pense que nous verrons plusieurs fois dans le Super Bowl. C’est un jeu qui tire parti de l’agressivité d’une défense adverse en faisant démarrer la ligne offensive, l’arrière et le arrière dans une seule direction – à droite ou à gauche – pour que la défense coule de cette façon, seulement pour que l’arrière se plie en arrière dans le sens opposé. direction juste avant qu’il ne parvienne à ses joueurs de ligne offensive.

Cet ailier se dirige pour essayer de virer l’homme de fin sur la ligne de mêlée pour aider à créer une voie de réduction pour le porteur de ballon. Le tacle offensif dans cette direction laisse l’homme de fin sur la ligne seul pour l’ailier et à la place, ce tacle essaie de sceller le reste de la défense à l’intérieur pour élargir cette voie de coupure. Le porteur de ballon a alors le choix entre coller son pied dans le sol et frapper la voie de coupure évidente, ou garder sa course devant les joueurs de ligne offensifs qui bloquent toujours comme un jeu de ventre.

C’est un jeu parfait à utiliser si vous souhaitez configurer un bootleg plus tard. Un ventre de bélier pourrait également profiter de la défense des Chiefs trop excitée pour arrêter la course, et cela pourrait finir par être l’un des jeux de course les plus productifs de San Francisco toute la nuit.

Une autre chose que j’aime dans le jeu de course des 49ers, c’est que Kyle Shanahan, leur entraîneur-chef / coordinateur offensif, est sauvage. Il n’a pas peur de faire le même appel à la course sur des jeux consécutifs. Enfer, il pourrait même vous frapper avec le même jeu trois fois de suite si l’esprit le déplace.

Si vous ne pouvez pas arrêter le saignement, les 49ers ne sont pas sur le point de changer ce qu’ils font et de vous remettre essentiellement un garrot. Non, ils continuent de vous couper jusqu’à ce que vous saigniez à mort.

Les défenseurs des Chiefs mangent mieux leurs Wheaties toute la semaine s’ils ne veulent pas devenir donneurs de sang involontaires, c’est ce que je dis.

Que se passera-t-il lorsque les 49ers passeront

Avec le jeu de passes des 49ers, je ne peux pas vous dire tous les jeux spécifiques qu’ils joueront, mais il y en a quelques-uns que je rechercherais.

D’une part, les 49ers aiment essayer de contourner la route hors action lors des premiers downs. Ils essaient généralement de viser le fin rapproché du monde entier George Kittle sur ces jeux.

Mais parfois, il pourrait également s’agir d’un récepteur large comme Emmanuel Sanders ou Deebo Samuel.

Ils aiment amener le ballon à Kittle de diverses manières, vous pouvez donc le voir se déplacer du côté des voyages et attraper un écran là-bas, ou le voir crier la couture. Pour une raison quelconque, j’ai le sentiment que les 49ers vont essayer de faire revivre cette vieille passe de pelle qu’ils avaient l’habitude de lui lancer dans des situations de court métrage et de ligne de but cette semaine.

Sanders est l’option n ° 1 au récepteur large, et il obtiendra la sienne, mais Samuel est le gars que vous verrez lors des virages et des balayages par jet.

Je suis un grand fan de lui depuis que j’ai fait sa ventilation d’avant-projet, et je pense qu’il est l’un des gars les plus excitants avec le ballon dans les mains. Il est rapide, mais ce qui le rend si dangereux, c’est son style de course à pied. S’il obtient le ballon dans l’espace et est capable de se mettre en forme, une personne des Chiefs se fait écraser dimanche.

Vous pouvez parier cela.