Aperçu du Super Bowl 2020: ce que les 49ers feront en défense

Bienvenue à la deuxième pièce de ma série en cinq parties qui présente en avant-première le Super Bowl de cette année entre les Chiefs et les 49ers. J’espère que vous avez déjà vérifié la première partie, qui décompose ce que les chefs essaieront de faire offensivement dans le Super Bowl. Et si vous ne l’avez pas fait, qu’attendez-vous?

Pour rappel, voici le planning de toute la série:

28 janvier: Chefs en infraction; 49ers en défense

29 janvier: 49ers en attaque; Chefs de la défense

30 janvier: Qui va gagner le Super Bowl

J’ai regardé beaucoup de films sur les deux équipes. Sur cette base, je veux vous montrer ce que je pense qu’ils essaieront de faire en attaque et en défense pour sortir en tête dimanche.

Ensuite dans l’aperçu est la défense de San Francisco, avec un accent sur cette ruée vers le col chargé.

Ce que les 49ers feront en défense

Une chose importante qui m’a surpris quand je regardais un film était de voir le chef droitier Mitchell Schwartz se faire battre à quelques reprises. Voici un gars qui a fait de l’équipe première All-Pro la saison dernière et de la deuxième équipe All-Pro trois des quatre dernières, y compris cette saison. Il a bien joué dans la plupart des cas, mais je l’ai encore vu attraper un peu plus d’enfer que je n’en ai l’habitude en protection contre les passes cette année, en particulier face à des rushers athlétiques.

Le joueur de ligne défensive des Lions, Trey Flowers, par exemple, était un gars qui lui a causé des ennuis.

Pour cette raison, j’aurais le rusher de bord recrue Nick Bosa se précipiter autant que possible du côté de Schwartz. En passant, cela signifierait que Dee Ford se précipiterait du côté droit contre le plaqueur gauche des Chiefs Eric Fisher, ce qui, je pense, leur donne la meilleure chance d’atteindre Patrick Mahomes, de loin. Fisher est toujours le plus faible des deux plaqués entre lui et Schwartz, mais les styles font des combats, comme on dit, et cela donnerait aux 49ers les affrontements les plus favorables à la limite.

Bosa peut se concentrer sur la course rapide à Schwartz et restreindre la poche, tandis que Ford se concentre sur sa spécialité, les courses de vitesse.

L’effet serait que Mahomes doive décider s’il doit:

1. entrez dans une poche qui se ferme toujours pour essayer d’éviter la précipitation et peut-être finir par courir dans les bras de Bosa, ou

2. se précipiter dehors en sachant que Ford vole déjà au coin de la rue et pourra le descendre assez rapidement par derrière.

Parlez d’être coincé entre un rocher et un endroit dur.

Voici à quoi ressemble Bosa contre un tacle droit, comme il l’a fait lors de ce match contre les Vikings lors du tour de division:

Lors des premiers essais, le grand et varié Arik Armstead, qui a connu une saison fantastique, ira très bien contre Schwartz, mais je pense toujours que les 49ers voudront que Bosa soit là-bas dans ces situations autant que possible. Bien qu’ils aient une tonne de talent à l’avant, il ne fait aucun doute que Bosa est «spécial», et c’est un gars dont l’approche sera difficile pour Schwartz de gérer tous les matchs.

Tout le monde (à l’exception des fans des Chiefs) devrait prendre une minute et juste apprécier de regarder Armstead, Bosa, Ford et DeForest Buckner ensemble, car il est vraiment rare qu’une équipe ait autant de talent pour se précipiter sur le terrain en même temps .

Ne soyez pas surpris s’ils sont les stars du match dimanche.

En termes de couverture, je ne vois pas les 49ers changer une grande partie de ce qu’ils font. Ils joueront beaucoup de Cover 3 comme d’habitude et d’autres zones, mais je pense qu’ils se mélangeront également un peu plus. En fait, ils peuvent jouer beaucoup plus d’hommes que la plupart des gens ne l’imaginent compte tenu de la position des joueurs auxquels ils sont confrontés. Mahomes est trop bon pour le laisser juste vous séparer dans la zone tous les matchs.

La question est de savoir s’ils pourront le faire à ces endroits. Ou sera-ce une situation où l’ours proverbial les mange?