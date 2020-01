Aperçu du Super Bowl 2020: ce que les chefs feront en défense

Bienvenue à mon aperçu du Super Bowl 54. Si vous avez suivi jusqu’à présent, vous savez que j’ai travaillé sur une série en cinq parties qui explore ce que les Chiefs et les 49ers feront à la fois le dimanche du Super Bowl.

Si vous n’avez pas suivi, il n’y a pas de temps comme le présent pour corriger ce tort. Voici ce que vous avez manqué et ce que vous pouvez toujours attendre:

28 janvier: Chefs en infraction; 49ers en défense

29 janvier: 49ers en attaque; Chefs de la défense

30 janvier: Qui va gagner le Super Bowl

C’est la dernière colonne avant la grande révélation de l’équipe qui, je pense, tiendra le trophée Lombardi dimanche soir. Mais parfois, il s’agit du voyage, pas de la destination, et mon objectif n ° 1 n’est pas nécessairement de prédire le bon gagnant, mais d’expliquer avec précision ce que je pense que le plan de jeu de chaque équipe sera.

Sur cette note, plongeons-nous dans la défense de Kansas City.

À quoi s’attendre lorsque les chefs sont en défense

Pour les Chiefs défensivement, le Super Bowl se résoudra à eux en lisant leurs clés et en croyant leurs yeux. Essayer de s’adapter à tout ce que les 49ers font avec leur jeu de course n’aurait que des défenseurs des Chiefs là-bas avec de la fumée qui sortait de leurs oreilles à chaque jeu.

Je pense que la ruée vers Jimmy Garoppolo va être tout aussi importante pour le succès des Chiefs en défense que pour la défense des 49ers de faire pression sur Patrick Mahomes. Bien que je pense que les 49ers attaquent à droite, Mike McGlinchey est probablement leur joueur de ligne offensive le plus vulnérable en ce qui concerne la protection, je ne voudrais pas nécessairement déplacer Frank Clark là-bas lors des premiers essais pour le rencontrer. Non pas parce que je ne pense pas que Clark pourrait travailler McGlinchey, mais plutôt parce que la défense des chefs serait meilleure avec Tanoh Kpassagnon précipitant McGlinchey, tandis que Clark reste à droite et donne aux attaquants gauches Joe Staley l’affaire.

Je ne doute pas que Clark ou Kpassagnon peuvent générer une pression individuelle contre McGlinchey. Je n’ai tout simplement pas le même niveau de confiance en Kpassagnon pour mettre la pression contre Staley, alors que je me sens bien que Clark puisse les battre tous les deux. Donc, si c’est un choix entre un gars qui se fait battre ou deux gars qui se font battre, je vais utiliser des mathématiques simples et aller avec ce dernier.

En même temps, lorsque le vieil homme Terrell Suggs arrive à la suite de décès, c’est l’occasion idéale pour Clark de passer à McGlinchey. Suggs aura probablement 50 ans et sera toujours en mesure de vaincre les plaqués, donc je pense qu’il pourra passer plusieurs fois par Staley dimanche.

Le facteur X pour la défense de Kansas City est la santé de Chris Jones, le joueur de ligne défensif intérieur ultra-talentueux. Les Chiefs s’en sont sortis en ne l’utilisant que sur le terrain lors de passes contre les Titans, et d’une manière ou d’une autre, il était incroyable de se remettre de cette blessure au mollet.

Je ne suis pas sûr que ce sera suffisant contre les 49ers. Mais s’il est capable de jouer dans les premiers downs même à un niveau proche de son niveau normal, Jones aura l’occasion d’avoir un impact énorme. S’il ne peut pas, les chefs pourraient avoir des ennuis.

Une chose que je ferais si j’étais les Chiefs, c’est de ramener Tyrann Mathieu du côté des étalons serrés dès les premiers downs et de lui faire sauter ce bord de temps en temps avec le reste des monteurs de lignes défensifs qui se retirent de l’endroit où il est aligné. .

D’une part, mettre Mathieu en jeu lui permet de se mesurer à George Kittle et de mettre la main sur lui avant qu’il ne puisse se lancer sur le terrain.

Pour deux, les chefs peuvent lui faire renverser tout ce qui vient à sa rencontre, ce qui l’aidera à perturber à peu près toutes les descentes qu’ils peuvent lui lancer dans le champ arrière, en particulier ces jeux avec des tireurs de ligne offensifs que les 49ers aiment tant. Si Mathieu peut faire exploser la merde dans le champ arrière, cela améliorera considérablement les chances de la défense d’empêcher les 49ers de gagner des yards positifs.

Pour trois, vous ajoutez également un rusher contre Garoppolo, et s’il s’agit d’une passe de jeu ou d’un bootleg, Mathieu devrait être en mesure de créer éventuellement un chiffre d’affaires ou de forcer un jetable. Le blitzing de Honey Badger aide également la couverture, dans la mesure où le joueur de crochet à curl du côté d’où il blitz peut maintenant être patient avec les lectures de course. Et cela signifie que lors de la passe de jeu, ils peuvent simplement rester en arrière et chercher une passe rapide que Garoppolo devrait normalement essayer de placer juste derrière eux.

Une petite note ici: j’ai remarqué que les 49ers exécutent des jeux qui ressemblent à des options de passe-passe (RPO), mais après avoir regardé le film, je suis presque sûr qu’il n’y a généralement pas de «lecture» impliquée. Fondamentalement, Garoppolo ne va jamais remettre cette balle si ses yeux regardent le parcours. Si les Chiefs sont intelligents, ils diront à leurs secondeurs quand ils pourront voir les yeux de Garoppolo se replier au lieu d’intervenir pour jouer la course.

L’un d’eux pourrait bien finir par faire lancer le ballon directement à Garoppolo. La question est de savoir s’ils vont l’attraper avec l’éclat de la foule du Super Bowl sur eux.

Seul le temps nous le dira.