Aperçu du Super Bowl LIV: les clés du jeu

Ça va être amusant. Le meilleur quart-arrière de la ligue joue la meilleure défense de la ligue dans le Super Bowl. Travis Kelce et George Kittle sont les deux meilleurs bouts serrés de la ligue. Richard Sherman et Tyrann Mathieu sont peut-être les deux défenseurs les plus charismatiques de la ligue. Les Chiefs ont les joueurs les plus rapides, tandis que les 49ers ont la passe de passe la plus efficace. Chaque équipe est dirigée par un entraîneur dont l’héritage en séries éliminatoires se définit par le fait de ne pas remporter un Super Bowl, et pour l’un d’entre eux, dimanche sera le premier jour d’une histoire réécrite.

Les 49ers sont la troisième équipe à avoir remporté le Super Bowl après avoir remporté quatre matchs ou moins la saison précédente, et ils ne seraient que les seconds à remporter le trophée après les Rams de 1999. Une victoire de 49ers donnerait à San Francisco six trophées Lombardi, à égalité avec les Steelers et les Patriots pour la plupart de tous les temps. Une victoire des Chiefs donnerait à Kansas City un championnat 50 ans après sa seule victoire au Super Bowl. Cela ferait également de Patrick Mahomes une légende vivante.

Une légende a éclipsé le Super Bowl comme la plus grande histoire sportive de la semaine. L’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant, sa fille Gianna, deux des coéquipiers de Gianna, trois parents, un entraîneur et le pilote a dévasté toute la communauté sportive. Les gens ont essayé de glaner le sens de la tragédie; un message qui ressort est que la vie est aléatoire, mais sacrée. Trouvez de la joie dans le Super Bowl de dimanche, mais profitez également des gens avec qui vous êtes le dimanche du Super Bowl. Sur cette note, voici les clés du jeu.

Dimanche 2 février

San Francisco 49ers (13-3) contre Kansas City Chiefs (12-4)

Heure du coup d’envoi: 18h30. ET

Canal: Renard

Annonceurs: Joe Buck, Troy Aikman, Erin Andrews (journaliste secondaire), Chris Myers (journaliste secondaire), Mike Pereira (analyste des règles), Dean Blandino (analyste des règles)

Ligne d’ouverture: Kansas City -1,5

Plus / moins: 54

Emplacement: Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride

Prévisions météorologiques: Ensoleillé, haut de 69 degrés

Spectacle de mi-temps: Jennifer Lopez et Shakira

49ers clés blessés mais qui devraient jouer: L’ailier défensif Dee Ford (ischio-jambiers), le secondeur Kwon Alexander (pectoral), la sécurité Jaquiski Tartt (côtes), le porteur de ballon Tevin Coleman (épaule)

Les 49ers clés exclus: Centre Weston Richburg (rotule, blessé réserve), plaqueur défensif D.J. Jones (cheville, blessé réserve), ailier défensif Damontre Moore (avant-bras, blessé réserve), ailier défensif Ronald Blair (ACL, blessé réserve), plaqueur défensif Jullian Taylor (ACL, blessé réserve)

Des chefs clés blessés mais qui devraient jouer: Défenseur Chris Jones (veau)

Les chefs clés ont exclu: sécurité Juan Thornhill (ACL, réserve blessée), ailier défensif Alex Okafor (pectoral, réserve blessée), ailier défensif Emmanuel Ogbah (pectoral, réserve blessée), secondeur extérieur Breeland Speaks (MCL, réserve blessée), gardien Martinas Rankin (genou, blessé) réserve), porteur de ballon Darrel Williams (ischio-jambiers, blessé de réserve), porteur de ballon Spencer Ware (épaule, blessé de réserve)

Clé du jeu lorsque les 49ers ont le ballon: Les secondeurs de Kansas City en couverture de laissez-passer

Quatre-vingt-dix pour cent de la vie – et du football – est de savoir qui se présente. De nombreux mouvements d’échecs entraînent les entraîneurs en chef qui tournent autour de qui est sur le terrain et pourquoi. Pour tous les fans qui mettent l’accent sur les stars, les entraîneurs sont souvent impliqués au laser dans les 10e et 11e joueurs que l’autre partie jette dans la mêlée, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et comment elles peuvent être exploitées. San Francisco a construit son offense pour être l’exploiteur, pas l’exploité. Les joueurs sur l’infraction 49ers sont des couteaux suisses. L’ailier serré George Kittle est l’un des meilleurs receveurs du football, mais il pourrait également être le meilleur bloqueur de la ligue. L’arrière Kyle Juszczyk peut exécuter des itinéraires et attraper des passes en aval aussi facilement qu’il peut sceller une voie précipitée. Les 49ers sont assez solides pour bloquer, assez lisses pour attraper et assez rapides pour échapper. Lorsque la défense essaie d’arrêter la course, les 49ers peuvent passer, et quand la défense essaie d’arrêter la passe, ils peuvent courir. Les 49ers ne sont pas les meilleurs en tout, mais ils font très bien beaucoup de choses. Shanahan utilise la polyvalence comme une arme et dimanche, il le montrera probablement au maillon faible de la défense des Chiefs: les secondeurs.

Les secondeurs de Kansas City ne sont pas polyvalents. Sur les 102 secondeurs qui ont joué 200 clichés cette saison, le starter de Kansas City, Damien Wilson, était le 69e meilleur secondeur, et son coéquipier Anthony Hitchens, 86e, selon Pro Football Focus. Dans les situations de course, les Chiefs jouent le secondeur Reggie Ragland. Ragland est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue (le top 20 du classement de la défense PFF), mais Ragland n’est pas un joueur de couverture de passe (il est tombé dans la couverture de passe le moins de ces 102 secondeurs cette saison). Lors des transmissions, les Chiefs utiliseront le secondeur Ben Niemann, qui est l’inverse de Ragland. Niemann est l’un des meilleurs secondeurs de couverture de la ligue de la ligue (21 premiers dans les notes de couverture de passe PFF à la position), mais il n’est pas un véritable défenseur de la course (il s’est classé 97e de ces 102 secondeurs dans les séquences de course). Ragland peut arrêter la course mais pas la passe, Niemann peut arrêter la passe mais pas la course et Hitchens et Wilson sont inférieurs à la moyenne dans les deux cas.

Le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, doit déterminer comment s’assurer que ces joueurs ne seront pas exploités par les 49ers. Ces réponses étaient plus évidentes lorsque les chefs ont joué les Titans. Le Tennessee allait frapper la balle avec Derrick Henry, alors les Chiefs ont lourdement défendu leur course. Ragland a joué 42% des snaps de Kansas City, son record depuis la semaine 13 et le quatrième plus haut nombre de la saison. Contre le Tennessee, Spagnuolo a envoyé la défense de Kansas City au milieu du terrain – un groupe de grands joueurs de ligne défensive et de secondeurs axés sur la course – et ils ont obtenu un arrêt. La défensive contre la course de Kansas City était la quatrième moins efficace cette saison selon Football Outsiders, mais lors du match de championnat de l’AFC, les Chiefs ont maintenu Henry, qui venait de raser les Patriots et les Ravens, à seulement 69 mètres sur 19 courses.

La différence entre le Tennessee et San Francisco est que l’identité des 49ers est fluide, et les chefs seront particulièrement vulnérables au style de San Francisco. Les 49ers utilisent le mouvement pré-snap avant que la course ne joue plus que n’importe quelle équipe de la ligue. Selon le rapport du Super Bowl de Warren Sharp, les Chiefs occupent les derniers rangs de la défense du football lorsque les équipes utilisent le mouvement pré-snap. Les 49ers ont couru 89 fois pour 471 verges (5,3 verges par course) dans leurs deux matchs éliminatoires, mais contrairement aux Titans, ils ne sont pas prévisibles. Si les chefs se remplissent de personnel de course pour les bourrer, les 49ers passeront sur eux. Tyrann Mathieu peut peut-être garder George Kittle en tête-à-tête, mais Hitchens peut-il prendre le rapide Raheem Mostert, ou Damien Wilson peut-il couvrir Juszczyk?

Ces décalages pourraient être dévastateurs pour Kansas City. Les Chiefs sont nettement moins bien placés pour défendre des passes au milieu du terrain que vers la ligne de touche, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de leur situation de secondeur. Cela ne fonctionnera pas bien face à San Francisco, qui passe le ballon au milieu du terrain (65% des passes) plus que n’importe quelle équipe de football, selon l’aperçu du Super Bowl de Warren Sharp. Les 49ers sont également vulnérables sur le terrain, la sécurité Daniel Sorensen remplaçant la sécurité libre Juan Thornhill, qui a déchiré son LCA en fin de saison. Sorensen est un excellent team spécial, mais les 49ers peuvent l’exploiter dans le jeu des passes. Hitchens et Niemann connaissent bien Kittle depuis qu’ils ont joué ensemble dans l’Iowa. Kittle a plaisanté avec Ed Werder d’ESPN cette semaine que Hitchens était un homme marqué. “Hitch avait l’habitude de m’intimider à l’entraînement quand j’étais dans l’équipe de scouts de l’Iowa et je vais donc le lui rendre plusieurs fois”, a déclaré Kittle.

Les Chiefs pourraient avoir de la chance si Kittle ne brûle Hitchens que quelques fois dans ce jeu.

Clé lorsque les chefs ont le ballon: La ligne défensive des 49ers arrive à Mahomes dans la poche – et ne le laisse pas non plus y échapper

L’offensive des Chiefs est l’une des meilleures de l’histoire de la NFL, mais elle est à son meilleur quand tout va en enfer. Dans les moments où Mahomes se précipite d’un défenseur et fouette un jet sur son corps pour un récepteur qui a interrompu son parcours, Kansas City semble imparable. Il est assez difficile pour un arrière défensif (ou deux) de couvrir un récepteur large de la NFL pendant plus de cinq secondes. Il est beaucoup plus difficile de couvrir le corps récepteur de Kansas City, qui est le plus rapide de la ligue, pendant cinq secondes. Mais quand Mahomes, qui a la plus grande portée de lancer de tout quart-arrière, prolonge le jeu avec une course, il est presque impossible de défendre. La ligne défensive des 49ers a alors deux emplois: elle doit faire des ravages dans la poche, mais elle doit aussi empêcher Mahomes de s’échapper de la poche. C’est une nouvelle ride. La ligne défensive des Giants 2007 n’était pas trop préoccupée par ce qui se passerait si Tom Brady poussait Michael Strahan à acheter quelques secondes de plus.

Le meilleur groupe de précipitation des 49ers est leur alignement NASCAR de Dee Ford et Nick Bosa sur le bord et DeForest Buckner et Arik Armstead à l’intérieur. Ford affrontera probablement l’un des meilleurs tacles à droite de la ligue, Mitchell Schwartz, tandis que Bosa travaillera un tacle gauche à la moyenne de la ligue à Eric Fisher. Buckner et Armstead auront un avantage à l’intérieur contre le centre de Kansas City Austin Reiter, le gardien gauche Stefen Wisniewski et le gardien droit Laurent Duvernay-Tardif. Si Buckner et Armstead peuvent forcer la pression intérieure qui coupe la capacité de Mahomes à monter dans la poche, cela pourrait être crucial. Mahomes n’a pas besoin de s’intéresser à ses lancers comme certains joueurs, mais Bosa et Ford qui franchiraient le bord couperaient l’une des voies de sortie du quart-arrière.

Mahomes est incroyablement difficile à vider. Il a été éliminé sur seulement 3,1% de ses baisses cette saison, juste derrière Drew Brees, qui est l’un des quarts les plus difficiles à limoger de l’histoire de la NFL. Mahomes est intelligent et traite les défenses rapidement. Il peut sortir le ballon rapidement, mais il sait aussi quand il peut conserver le ballon dans l’espoir d’un plus grand jeu. Dans un match de saison régulière, les 49ers espèrent que les Chiefs seront appelés pour quelques pénalités de maintien offensives dans ce match, mais les pénalités diminuent dans les séries éliminatoires car les arbitres sont plus susceptibles de laisser les joueurs jouer, en particulier sous l’arbitre Bill Vinovich, le Arbitre du Super Bowl LIV qui était l’arbitre en chef pour le match de championnat Rams-Saints NFC (oui, ce match).

Non seulement Mahomes est difficile à mettre à sac, mais la défense des 49ers n’est pas aussi profonde que beaucoup le pensent. Ils ont fait pression sur le quart-arrière le deuxième plus malgré un blitz quatre fois le moins cette année, ce qui est impressionnant. Mais une grande partie de leurs dégâts est survenue lorsqu’ils étaient en pleine santé. Comme l’a écrit Bill Barnwell d’ESPN, Bosa a 75% de ses sacs dans les 25% de clichés qu’il a partagés avec Ford. Ford sera en meilleure santé dans le Super Bowl qu’il ne l’a été depuis longtemps, mais quelques 49ers ne réussissent pas. Tacle défensif D.J. Jones, l’ailier défensif Damontre Moore, l’ailier défensif Ronald Blair et l’attaquant défensif Jullian Taylor sont tous sur la réserve des blessés. Alors que les cinq choix de première ronde des 49ers font la une des journaux, leurs talents ont été maximisés lorsque l’équipe avait sept ou huit joueurs de ligne défensifs profonds et pouvaient tourner avec leur profondeur étonnante. Les 49ers n’ont pas été aussi efficaces sans cette profondeur, et l’unité pourrait se fatiguer au cours du jeu. L’aperçu du Super Bowl de Warren Sharp a montré que le taux de sacs des 49ers sur les quarts adverses était excellent pour les 34 premiers dropbacks du jeu, mais est tombé d’une falaise après le 35e. Si les Chiefs réussissent tôt et souvent dans ce match, le quatrième quart pourrait être le test le plus difficile pour cette défense des 49ers toute l’année.

Même si la ligne défensive des 49ers parvient à Mahomes et que Buckner et Armstead s’effondrent à l’intérieur de la poche, le moyen le plus simple pour les Chiefs d’atténuer cette ruée vers les passes est de lancer court. Si les Chiefs essaient de s’immiscer et de se frayer un chemin sur le terrain, ce sera une victoire pour les 49ers… s’ils peuvent s’attaquer aux Chiefs dans un espace ouvert. Si Kansas City est limité à des morceaux de 6 ou 8 mètres en pente, les 49ers iront bien. Mais quand ces morceaux deviennent 18 ou 28 yards à cause des yards gagnés après la capture, cela devient un énorme problème. Les cornerbacks de San Francisco sont de solides plaqueurs, mais leur problème peut être l’angle qu’ils prennent. Les récepteurs de Kansas City sont si rapides que la technique de tacle n’importe pas si les arrières défensifs n’ont pas la main sur Tyreek Hill, Mecole Hardman et Damien Williams. Si Kansas City peut effectivement déplacer le ballon avec des yards après la capture, la ruée vers les passes de San Francisco ne sera pas un facteur aussi important. Kansas City a terminé deuxième de la ligue en verges après la capture par achèvement (5,4), derrière seulement les 49ers. San Francisco doit limiter ces jeux avec des tacles dès leur premier essai.

Les clichés sont des clichés pour une raison. Les joueurs de ligne défensive des 49ers se rendant à Mahomes sont la clé de ce match, surtout s’ils peuvent le faire sans avoir à envoyer de blitzers. S’ils peuvent le faire au premier trimestre, il sera intéressant de voir s’ils peuvent continuer jusqu’au quatrième trimestre. S’ils ne peuvent pas le faire tôt, ils pourraient ne pas être en mesure de le faire du tout. Même s’ils ne le peuvent pas, enrouler Mahomes et empêcher un jeu de trois secondes de devenir un jeu de sept secondes pourrait être presque aussi important que d’obtenir un sac. Il n’y a pas autant de gloire dans le confinement, mais il pourrait y avoir un trophée.

