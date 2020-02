Aperribay est prêt à parler à Barcelone par Willian José

Il Getafe n’a aucune trace de l’intérêt de l’équipe du Barça pour Ange et tout semble indiquer que l’équipe catalane, pour laquelle elle est prête à se lancer, Willian José. L’avant du Société réelle a été près de sortir pour Tottenham sur le marché d’hiver et maintenant c’est le Barcelone ce qui menace sa continuité dans la boîte txuri-urdin. Bien que le club de Saint-Sébastien l’ait, son président, Jokin Aparribay, a affirmé qu’ils ne seraient pas les propriétaires de son avenir, étant ainsi disposé à négocier pour lui.

Jokin Aperribay exige que Barcelone présente une bonne offre à Willian José s’il veut

«Nous n’avons eu de conversation avec personne. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je l’ai lu, mais il est vrai que le marché a fermé. Je peux peu commenter. Willian José est un joueur qui a fait l’objet de désir de plusieurs équipes en hiver et nous savons tous que Barcelone est à la recherche d’un attaquant. Je ne sais pas s’ils vont nous appeler, mais ils ne l’ont pas encore fait. Il est un acteur important pour nous et sûr qu’il nous manquerait beaucoup. Il nous reste beaucoup de jeux et nous avons besoin de tout le monde. Sans doute Lorsqu’un joueur a une offre très importante, les clubs ne peuvent devenir propriétaires de l’avenir de personne. Vous devez parler, mais l’offre doit aussi être pour les clubs. Nous n’avons rien eu de concret au-delà des conversations », a déclaré le président de la Royal Society sur Radio Marca.

Interrogé sur sa relation avec Willian José après avoir voulu quitter l’équipe basque en janvier, Jokin Aperribay a déclaré: «Il ne m’a pas dit qu’il ne voulait pas jouer. J’ai appris des formateurs. C’est une erreur ce qu’il a fait. Cela n’avait aucun sens. Qui vous conseille ne sait pas très bien comment vous allez agir. Parce qu’ils vous font pression, vous ne le laisserez pas sortir. La voie unilatérale ne fonctionne pas. Nous devons vous aider. Nous ne pouvons pas vivre en colère contre ce comportement. Il faut savoir pardonner. Son comportement au cours des trois années et demie précédentes était irréprochable. »