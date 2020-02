Aperribay invite Madrid à être un gentleman et à respecter son pacte avec Odegaard

Même si Martin Odegaard signé avec le Société réelle Jusqu’en juin 2020, il y a un pacte entre le club blanc et l’équipe Txuri-Urdin pour que le Norvégien reste dans l’équipe de Saint-Sébastien la saison prochaine. Bien que le bon travail du milieu de terrain fasse Real Madrid considérez votre retour, Jokin Aperribay espérons que la boîte en merengue sera fidèle à sa parole.

Pour repêcher Odegaard en été, le Real Madrid devrait négocier avec la Real Sociedad selon Aperribay

“Je pense que nous parlons d’un club qui est un gentleman et un joueur qui a des choses très claires. Je pense que le pacte va respecter le pacte que nous avons. Le joueur vient du Real Madrid et s’ils le demandaient, nous devions nous parler et nous écouter. Ce que Nous espérons que Odegaard est avec nous depuis deux ans», A déclaré le président de la Royal Society.

En plus d’Aperribay, Imanol et Odegaard ont statué sur leur possible retour au Real Madrid

Dans la même veine que Jokin Aperribay, Imanol Alguacil, entraîneur de l’équipe basque, a récemment souligné: «D’après ce que je le connais, c’est très clair. Il sait que c’est le meilleur endroit pour grandir. Bien que Madrid veuille bien le récupérer avant. Mais je pense que la deuxième saison sera toujours là. »

Pour sa part, c’est Martin Odegaard lui-même qui a récemment confirmé le pacte entre le Real Madrid et la Real Sociedad: «Voilà le plan, ça n’a pas changé, rien, Je suis très heureux ici, mais je me concentre sur la vie de tous les jours. » En outre, interrogé sur Zidane, il a déclaré: «J’ai une bonne relation, j’ai beaucoup appris de lui. C’est un grand entraîneur, il en sait beaucoup sur le football, je suis content qu’il se porte bien. »